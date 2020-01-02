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    Жизнь

    Меган Маркл восхитила сеть милым фото принца Гарри с маленьким Арчи

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    <p>38-летняя Меган Маркл и 35-летний принц Гарри проводят зимние праздники в Канаде вместе с маленьким сыном</p> <div></div> - Меган Маркл восхитила сеть милым фото принца Гарри с маленьким Арчи

    38-летняя Меган Маркл и 35-летний принц Гарри проводят зимние праздники в Канаде вместе с маленьким сыном

    Компанию трио составляет мама герцогини Сассекской

    Несмотря на отдых от королевских обязанностей, Меган Маркл и принц Гарри не забывают о своих поклонниках. На страницах официального аккаунта пары в Инстаграм появилось видео с итогами года герцогов.

    В качестве заставки ролика было использовано ранее неопубликованное фото принца Гарри с сыном. Снимок сделала сама Меган во время отдыха в Канаде.

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    Публикация от The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal)

    В ролике собраны самые яркие моменты из жизни семейной пары за прошедший год начиная от выходов в свет еще беременной герцогини.

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    Меган Маркл Принц Гарри отдых
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