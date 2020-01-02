Меган Маркл восхитила сеть милым фото принца Гарри с маленьким Арчи



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38-летняя Меган Маркл и 35-летний принц Гарри проводят зимние праздники в Канаде вместе с маленьким сыном

Компанию трио составляет мама герцогини Сассекской

Несмотря на отдых от королевских обязанностей, Меган Маркл и принц Гарри не забывают о своих поклонниках. На страницах официального аккаунта пары в Инстаграм появилось видео с итогами года герцогов.

В качестве заставки ролика было использовано ранее неопубликованное фото принца Гарри с сыном. Снимок сделала сама Меган во время отдыха в Канаде.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) 31 Дек 2019 в 12:15 PST

В ролике собраны самые яркие моменты из жизни семейной пары за прошедший год начиная от выходов в свет еще беременной герцогини.