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    Жизнь

    Елизавета II наконец высказалась об отношении к Меган Маркл

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    <p>В прессе не утихают новости о том, как 93-летняя Елизавета II недовольная 35-летним принцем Гарри и его 38-летней женой Меган Маркл</p> <div></div> - Елизавета II наконец высказалась об отношении к Меган Маркл

    В прессе не утихают новости о том, как 93-летняя Елизавета II недовольная 35-летним принцем Гарри и его 38-летней женой Меган Маркл

    Королева намекнула на разногласия среди членов королевской семьи

    В прессе не утихают новости о том, как 93-летняя Елизавета II недовольная 35-летним принцем Гарри и его 38-летней женой Меган Маркл. Многие считали, что королева обиделась на супругов из-за того, что в этом году они не проводят Рождество с ней, но все оказалось не так.

    В своей ежегодной рождественской речи Ее Величество дала понять, что относится к герцогам Сассекским с теплом и даже благодарна им. Она заявила, что рождение малыша Арчи (сына Меган и Гарри) стало отрадой для королевской семьи в этот тяжелый год, намекая на скандалы вокруг монархов, и первым шагом к появлению гармонии и понимания.

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    Елизавета II наконец высказалась об отношении к Меган Маркл
    Елизавета II наконец высказалась об отношении к Меган Маркл
    Елизавета II наконец высказалась об отношении к Меган Маркл
    Елизавета II наконец высказалась об отношении к Меган Маркл
    Елизавета II наконец высказалась об отношении к Меган Маркл
    Елизавета II наконец высказалась об отношении к Меган Маркл
    Елизавета II наконец высказалась об отношении к Меган Маркл
    Елизавета II наконец высказалась об отношении к Меган Маркл

    После этого выступления очевидно, что отсутствие фото семейства Сассекских на столике Елизаветы II ничего не значит. Возможно, еще не нашлось подходящего снимка для рамки, на котором Меган и Гарри предстали бы уже с подросшим Арчи.

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