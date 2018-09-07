Меган Маркл вошла в список самых стильных знаменитостей по версии Vanity Fair

Появление супруги принца Гарри на официальных мероприятиях приковывает все больше и больше внимания со стороны прессы и fashion-критиков

Меган Маркл вместо Кейт Миддлтон превратилась в самого обсуждаемого члена королевской семьи, и на этот раз, к счастью, инфоповод связан не с очередным скандальным высказыванием отца актрисы, а со списком самых стильных знаменитостей Vanity Fair, куда попала и Меган.

Ежегодный Vanity Fair Best Dressed List – список, предполагающий несколько разных категорий, и для Меган Маркл составители оного отвели место в категории Best Dressed Globalistas – туда «определили» знаменитостей, обладающих «изысканностью, не знающей границ» и «международным гламуром». Вместе с Меган Маркл туда же вошла и Амаль Клуни – супруга актера Джорджа Клуни.

В список самых стильных Vanity Fair вошли 43 человека – из актрис туда также попали Яра Шахиди, Трэйси Эллис Росс и Сиенна Миллер, а из мужчин-знаменитостей – Джона Хилл, Джей Зи и Трой Сиван.