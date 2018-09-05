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    Шоу-биз

    Меган Маркл и принц Гарри встретились с особенными детьми

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    Меган Маркл и принц Гарри встретились с особенными детьми
    Меган Маркл и принц Гарри встретились с особенными детьми
    Меган Маркл и принц Гарри встретились с особенными детьми
    Меган Маркл и принц Гарри встретились с особенными детьми
    • Розсилка

    Меган Маркл активно занималась благотворительностью до встречи с принцем Гарри, а после свадьбы и окончания актерской карьеры работа с фондами стала ее основным полем деятельности

     Вчера супруги вместе побывали на вечере WellChild Awards в Лондоне.

    На церемонии, которая проводится с 2007 года, награждаются дети со всей Великобритании, которые отважно сражаются с различными тяжелыми болезнями. Так, принц и герцогиня Сассекская вручили награду 4-летнему мальчику по имени Маккензи Брекли, который борется с острым вялым параличем, а также пообщались с другими малышами, которые лишь изредко покидают больничные стены.

    Принц Гарри покровительствует церемонии уже давно, а для Меган это было первое появление на WellChild Awards. Появится в стенах Royal Lancaster Hotel, где состоялось мероприятие, она решила в строгом костюме Altuzarra и пиджаке чешского бренда Deitas. Волосы, как Меган часто делает для официальных выходов, были собраны в аккуратный пучок. 

    Джерело: Hello!

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