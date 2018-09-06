Стали известны главные тренды колец для помолвки



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Главные тренды в дизайне помолвочных колец

Самым востребованным в 2018 году стало кольцо с тремя камнями квадратной формы, наподобие того, что принц Гарри подарил Меган Маркл в день помолвки

Американский ювелир и глава одноименного бренда украшений Джеймс Аллен назвал главные тренды в дизайне помолвочных колец.

Самым востребованным в 2018 году стало кольцо с тремя камнями квадратной формы, наподобие того, что принц Гарри подарил Меган Маркл в день помолвки. Однако, по мнению ювелира, в 2019 году мода на украшения изменится.

Особенно популярными станут три новых типа колец. Первый — двойное кольцо, которое может быть дополнено любыми драгоценными камнями.

Вторым оказалось baguette ring — кольцо, украшенное одним или несколькими небольшими камнями прямоугольной формы.

Наконец, форма east-west, которая предусматривает не вертикальное, а горизонтальное расположение камня на кольце.

Ранее, в июле, издание The Sun сообщило, сколько на самом деле тратят мужчины на помолвочное кольцо. Существует негласное правило, что стоимость кольца должна быть равна двум-трем месячным зарплатам. Однако, согласно исследованию, мужчины отдают за украшение в пять раз меньше.

А вот самым распространенным видом обручальных колец являются классические кольца. Они отличаются тем, что гладкие и не имеют никаких декоративных деталей. Считается, что жизнь молодоженов будет такой же, как кольцо, гладкой.

Джерело: thesun.co.uk