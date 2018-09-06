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    Стали известны главные тренды колец для помолвки

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    Главные тренды в дизайне помолвочных колец - Стали известны главные тренды колец для помолвки
    Главные тренды в дизайне помолвочных колец

    Самым востребованным в 2018 году стало кольцо с тремя камнями квадратной формы, наподобие того, что принц Гарри подарил Меган Маркл в день помолвки

    Американский ювелир и глава одноименного бренда украшений Джеймс Аллен назвал главные тренды в дизайне помолвочных колец.

    Самым востребованным в 2018 году стало кольцо с тремя камнями квадратной формы, наподобие того, что принц Гарри подарил Меган Маркл в день помолвки. Однако, по мнению ювелира, в 2019 году мода на украшения изменится.

    Особенно популярными станут три новых типа колец. Первый — двойное кольцо, которое может быть дополнено любыми драгоценными камнями.

    Вторым оказалось baguette ring — кольцо, украшенное одним или несколькими небольшими камнями прямоугольной формы.

    Наконец, форма east-west, которая предусматривает не вертикальное, а горизонтальное расположение камня на кольце.

    Ранее, в июле, издание The Sun сообщило, сколько на самом деле тратят мужчины на помолвочное кольцо. Существует негласное правило, что стоимость кольца должна быть равна двум-трем месячным зарплатам. Однако, согласно исследованию, мужчины отдают за украшение в пять раз меньше.

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    Стали известны главные тренды колец для помолвки
    Стали известны главные тренды колец для помолвки
    Стали известны главные тренды колец для помолвки
    Стали известны главные тренды колец для помолвки
    Стали известны главные тренды колец для помолвки
    Стали известны главные тренды колец для помолвки
    Стали известны главные тренды колец для помолвки
    Стали известны главные тренды колец для помолвки
    Стали известны главные тренды колец для помолвки
    Стали известны главные тренды колец для помолвки

    А вот самым распространенным видом обручальных колец являются классические кольца. Они отличаются тем, что гладкие и не имеют никаких декоративных деталей. Считается, что жизнь молодоженов будет такой же, как кольцо, гладкой.

    Джерело: thesun.co.uk

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