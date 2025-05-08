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Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 10-11 травня

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 10-11 травня
У Києві заплановані різноманітні культурні події
колаж: glavcom.ua

Культурні події на будь-який смак і настрій у найближчі вихідні

Цими вихідними, 10-11 травня, у столиці заплановані різноманітні культурні події на будь-який смак. Любителі оперети зможуть відвідати сучасний мюзикл «За двома зайцями», у театрі ім. Лесі Українки лірична комедія «Безіменна зірка», у Театрі на Лівому березі соціальна комедія про заробітки «Поїхати не можна залишитися». 

Також на киян та гостей столиці концерти за участю відомих українських артистів, сольний виступ співачки Dorofeeva, вечори стендапу та цікаві виставки. У столиці вперше буде представлена відроджена колекція маріупольських писанок «Іканича».

Вистави

«За двома зайцями»

Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 10-11 травня фото 1

У Національній опереті покажуть сучасний мюзикл за п'єсою «За двома зайцями». Сюжет про Голохвостова, який намагається одружитися з двома дівчатами, залишається незмінним, але постановка особлива музичними аранжуваннями, неочікуваними вставками (гопак з «Гаяне», «Політ джмеля», «внутрішній голос» та іншими сюрпризами. Вистава є однією з найпопулярніших у столичній опереті.

Коли: 10 травня, 17:00

Місце проведення: Київський національний академічний театр оперети вул. Велика Васильківська, 53/3.

«Безіменна зірка»

«Безіменна зірка» у Національному театрі ім. Лесі Українки. Випадкова зустріч красуні Мони та філософа Маріна на вокзалі провінційного містечка за одну добу переростає у глибоке почуття. Вистава досліджує питання щастя в коханні крізь призму зіткнення двох різних світів, де фінальне рішення Мони визначає їхню долю.

Коли: 10 травня, 17:00

Місце проведення: Національний академічний драматичний театр ім. Лесі Українки, вул. Богдана Хмельницького, 5 (м. «Театральна»). 

«Поїхати не можна залишитися»

Вистава розповідає про Максима, молодого юриста з Києва, який через відсутність роботи за фахом вирішує поїхати на заробітки до Польщі. Спектакль ставить питання пошуків кращого життя за кордоном, розбиваючи ілюзії про легкий успіх та ідеальне щастя в іншій країні. Глядач разом з головним героєм розмірковує над дилемою: «Поїхати не можна залишитися» і самостійно визначає, де поставити кому у цій фразі.

Коли: 11 травня, 15:00

Місце проведення: Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра, пр-т Броварський, 25.

«Поліанна»

Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 10-11 травня фото 2

У Театрі на Липках відбудеться вистава «Поліанна». Дивовижна історія непереборно оптимістичної дівчинки може навчити багато чому не тільки малят, а й дорослих. У ранньому віці Поліанна втратила батьків і потрапила на виховання до рідної тітки, яка була відома суворим характером. Проте особливе бачення цього світу і пошук радості в усьому, що оточує, змінили життя не тільки Поліанни, а й багатьох мешканців міста, які жили своїми буденними клопотами. Адже Поліанна впевнена, що хороше можна знайти навіть у дуже складній ситуації і готова навчити цьому кожного.

Коли: 10 травня, 12:00

Місце проведення: Театр Юного Глядача (ТЮГ), вул. Липська, 15/17. 

Концерти

Dorofeeva в Osocor Residence

Osocor Residence запрошує на музичний вечір під відкритим небом співачки Dorofeeva. На вас чекає живе виконання улюблених хітів, серед яких «Щоб не було», «Кохаю, але не зовсім», «Хай пишуть», «А я все плакала» та «Хартбіт».

Dorofeeva успішно гастролює як в Україні, так і за кордоном, підтримуючи своїми концертами українських військових.

Коли: 10 травня, 18:00

Місце проведення: Osocor Residence. Київ, вул. Виноградна, 2.

Стендапи

«Підпільний стендап»

В Underground Standup Club відбудеться вечір сміливої української комедії від «Підпільного Стендапу».    

У цей вечір запалюватимуть:

  • Ксенія Швець. Театральна режисерка, викладачка ораторської майстерності, комікеса.
  • Олександр Качура. Імператор Китаю, каскадер Джекі Чана, що починав свою діяльність в Гонконзі. Один із Королів крінжу.
  • Ганна Кочегура. Найкраща комікеса 2023 року за версією Underground Standup Awards. Віддана русофобка, і просто приємна людина.
  • Юра Коломієць. Комік із великим досвідом, продюсер ютуб шоу.

20% виручених коштів стендапери віддають на ЗСУ.

Вхід для бійців ЗСУ та ТРО – безкоштовний (за попереднім записом в Instagram @undergroundstandupkyiv).

Коли: 10 травня, 19:00

Місце проведення: Underground Standup Club. м.Київ, вул. Золотоворітська, 15.

Суботній стендап

Цей вечір стендапу об'єднає досвідчених коміків, готових подарувати публіці заряд позитиву та свіжі думки. Завдяки подовженому формату виступів, кожен артист матиме змогу глибше розкрити свій матеріал, не обмежуючись часовими рамками. Готуйтеся до якісного гумору та неочікуваних інсайтів від майстрів сцени.

Коли: 10 травня, 18:30

Місце проведення: Бочка Pub, вул. Хрещатик, 19А.

Виставки

«Виставка сімох»

Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 10-11 травня фото 3

«Виставка сімох» обʼєднує твори сучасних українських митців, кожен з яких пропонує свій погляд на мистецтво як спосіб переосмислення дійсності. У проєкті експонуватимуться роботи, створені з використанням різноманітних медіа: фотографії, колажу, інсталяції, графіки та інших художніх практик.

Проєкт представлений мистецьким колективом U-233, що виник у 2023 році як об’єднання українських митців, які працюють як в Україні, так і за її межами.

Коли: 16 квітня – 18 травня

Місце проведення: Музей української діаспори, вул. Князів Острозьких, 40б.

Виставковий проєкт «Терещенківська, 9»

Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 10-11 травня фото 4

Київська картинна галерея презентує виставку «Терещенківська, 9» – першу експозицію, що відкривається в історичних інтер'єрах музею після подолання наслідків ракетної атаки. Цей спільний мистецько-історичний проєкт познайомить відвідувачів з історією одного з найвідоміших київських будинків та його знаменитих мешканців – родини Терещенків.

Експозиція розкриває шлях створення будинку, життєпис родини меценатів та історію їхньої цінної колекції мистецтва. Гості зможуть прослідкувати важливі етапи, що відбувалися в стінах садиби з кінця XIX до початку XX століття: від задуму будівництва у 1870-х роках до розміщення тут дипломатичних установ часів УНР та Української держави, а згодом – відкриття Київської картинної галереї у 1922 році під патронатом Всеукраїнської Академії наук.

Завдяки рідкісним фотографіям тогочасних інтер'єрів, а також оригінальним меблям, які прикрашали маєток понад століття тому, відтворюється атмосфера минулої епохи. 

Коли: з квітня по листопад

Місце проведення: вул. Терещенківська, 9.

«Іканича» Маріупольська писанка

Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 10-11 травня фото 5

Вперше після того, як російська армія знищила Маріупольський краєзнавчий музей, можна буде побачити відроджену колекцію писанок, які називаються «Іканича». Ці писанки є важливою частиною культури греків, які живуть біля Азовського моря, і є символом Маріуполя.

Збирати колекцію почали ще в старій гімназії Маріуполя, а потім продовжили в новому краєзнавчому музеї. У 2022 році писанки з колекції «Іканича» були знищені разом зі всім, що було в музеї, але збереглися їхні фотографії. Завдяки цим копіям майстри змогли відтворити деякі зразки.

Коли: 24 квітня – 22 червня

Місце проведення: Музей Івана Гончара, вул. Лаврська 19.

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Теги: Київ музей театр мистецтво виставка спектакль стендап вистава

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