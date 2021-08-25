Мистика на концерте ко Дню Независимости: во время выступления «Скрябина» на фан-зону одновременно упали все дроны (видео)

Над стадионом летало много дронов, которые одновременно упали на зрителей во время выступления группы «Скрябин»

За концертом с трибун и фан-зон спортивного комплекса «Олимпийский» наблюдали более пяти тысяч человек

Вчера в Киеве прошел торжественный концерт ко Дню Независимости Украины на котором не обошлось без чрезвычайных ситуаций. Об этом пользователи сообщают в соцсетях.

За концертом с трибун и фан-зон спортивного комплекса «Олимпийский» наблюдали более пяти тысяч человек.

«Не верю в мистику, но во время выступления группы «Скрябин» на НСК «Олимпийский» на фан-зону одновременно упали все дроны, которые летали над стадионом», - заметил один из пользователей и добавил соответствующее видео.

Ранее «Скотч» сообщал, как выглядела Елена Зеленская на День Независимости.

Супруга президента нарядилась в белую рубашку с классическим воротничком и объемной вышивкой белым цветом, а также белую юбку. Первая леди не перегружали образ яркими аксессуарами. Зеленская также выбрала скромный макияж, а волосы распустила.