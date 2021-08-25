ТОП-5 лучших выступлений супершоу на «Олимпийском». Кто пел вживую и кого лучше приветствовала публика

Свои песни на концерте пели только избранные артисты, остальные перепели известные украинские хиты

Вчера на Национальном спортивном комплексе «Олимпийский» завершился грандиозный торжественный концерт «День Рождения Страны».

«Скотч» составил ТОП-5 лучших выступлений.

Ирина Билык

Певицу сразу же окрестили как «главную поп-диву страны». На концерте «украинская Мадонна» исполнила свои главные хиты: «А я пливу», «Ти мій», а также «Мовчати» в дуэте с Арсеном Мирзояном.

Александр Пономарев

Народный артист, первый представитель Украины на «Евровидении» исполнил свою культовую «Варто чи ні», Безупречное «живое» исполнение привело в восторг многих телезрителей, а также «Олимпийский», который пел в унисон вместе с артистом.

Верка Сердючка

Культурного символа Украины 90-х и начала 2000-х организаторы концерта ограничили исполнением только одного хита - «Dancing Lasha Tumbai» (именно с этой композицией Сердючка заняла второе место на международном конкурсе Евровидение в 2007 году).

Тем не менее Сердючке за короткое время удалось сотворить взрывное шоу: звезда появилась в ярком костюме, традиционно во время выступления звезду сопровождала ее мама и другие музыканты. Сердючка зажгла публику и заставила всех подтанцовывать.

В какой-то момент, повторяя фразу «Лаша Тумбай», Сердючка отчетливо, по мнению очевидцев, спела то самое «Раша, гудбай», в чем когда-то его подозревала Россия.

Океан Эльзы

Легендарной группе достался самый большой временной слот в лайнапе концерта. Босой Вакарчук разразился 20-минутным попурри из лучших песен группы, что привело в невообразимый восторг публику на «Олимпийском».

Вакарчук и Петриненко

Красивым финалом концерта стало совместное выступление Вакарчука, Тараса Петриненко и Татьяны Горобец. Артисты исполнили культовую песню «Украина».

Полное видео концерта:

Напомним, музыкальное шоу состоялось на сцене, которая имитирует молекулу ДНК.

Так, концерт начался с 3D-шоу, которое иллюстрировало символику праздника. Действо сопровождалось театрализованным казацким танцем.

Сразу после этого на сцену вышла народная артистка София Ротару и спела одну из самых известных в мире украинских песен авторства Владимира Ивасюка «Червона рута».

Участие в концерте также принимают заслуженная и народная артистка Украины Ирина Билык, народная артистка и героиня Украины Нина Матвиенко, народные артисты Украины Джамала, Тина Кароль, Тарас Петриненко, Наталья Могилевская, Виктор Павлик, Руслана, Александр Пономарев, Verka Serduchka; заслуженные артисты Украины Арсен Мирзоян, Потап, Monatik, украинские певцы и музыканты Сергей Бабкин, Олег Винник, Оля Полякова, Кристина Соловий, DOROFEEVA, Tayanna, оперные певцы Валентин Дитюк, Людмила Монастырская, музыкальные группы "Вопли Видоплясова", "Братья Гадюкины", "Океан Эльзы", СКАЙ, "Скрябин", ТНМК, BRUTTO, DZIDZIO, Gо-A, KAZKA, MOZGI, а также Kyiv Symphony Orchestra и Национальный академический ансамбль имени Павла Вирского.

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