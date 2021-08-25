Супершоу на Олимпийском: пели вживую. Кто провалил экзамен?

Многие именитые артисты не выдержали испытание большой сцены

Вчера на Национальном спортивном комплексе «Олимпийский» завершился грандиозный торжественный концерт «День Рождения Страны». Музыкальное шоу состоялось на сцене, которая имитирует молекулу ДНК.

Так, концерт начался с 3D-шоу, которое иллюстрировало символику праздника. Действо сопровождалось театрализованным казацким танцем.

Сразу после этого на сцену вышла народная артистка София Ротару и спела одну из самых известных в мире украинских песен авторства Владимира Ивасюка «Червона рута».

Участие в концерте также принимают заслуженная и народная артистка Украины Ирина Билык, народная артистка и героиня Украины Нина Матвиенко, народные артисты Украины Джамала, Тина Кароль, Тарас Петриненко, Наталья Могилевская, Виктор Павлик, Руслана, Александр Пономарев, Verka Serduchka; заслуженные артисты Украины Арсен Мирзоян, Потап, Monatik, украинские певцы и музыканты Сергей Бабкин, Олег Винник, Оля Полякова, Кристина Соловий, DOROFEEVA, Tayanna, оперные певцы Валентин Дитюк, Людмила Монастырская, музыкальные группы "Вопли Видоплясова", "Братья Гадюкины", "Океан Эльзы", СКАЙ, "Скрябин", ТНМК, BRUTTO, DZIDZIO, Gо-A, KAZKA, MOZGI, а также Kyiv Symphony Orchestra и Национальный академический ансамбль имени Павла Вирского.

Отметим, что многие именитые артисты, которые пели вживую, не выдержали испытание большой сценой. Так, в сети критикуют Бабкина, Могилевскую, Соловий и группу «Мозги» за неряшливое исполнение песен, которые им доверили организаторы. Также пользователи соцсети отметили, что Вакарчук испортил финальную песню «Украина», исполненную вместе с Тарасом Петриненко и Татьяной Горобец.

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