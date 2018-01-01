З-під домашнього арешту відпустили фігуранта справи про стрілянину в Княжичах

Вбивство поліцейських

Печерський районний суд Києва відмовив прокуратурі в клопотанні продовжити домашній арешт начальнику управління карного розшуку Національної позиції Києва Леоніду Куряті, який є фігурантом в справі про стрілянину в селі Княжичі Київської області у грудні 2016 року. Про це йдеться в рішенні суду від 26 січня, яке оприлюднене в Єдиному



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Вбивство поліцейських

Печерський районний суд Києва відмовив прокуратурі в клопотанні продовжити домашній арешт начальнику управління карного розшуку Національної позиції Києва Леоніду Куряті, який є фігурантом в справі про стрілянину в селі Княжичі Київської області у грудні 2016 року. Про це йдеться в рішенні суду від 26 січня, яке оприлюднене в Єдиному реєстрі судових рішень.

Згідно з текстом ухвали, щодо Куряти, натомість, застосували запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання до 28 лютого. На нього поклали обов’язки прибувати за кожною вимогою органу досудового розслідування, прокурора або суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; здати документи, що дають право на виїзд з України; носити електронний засіб контролю.

1 вересня 2017 року суд помістив Куряту під цілодобовий домашній арешт, 24 жовтня Апеляційний суд пом’якшив міру запобіжного заходу і заборонив підозрюваному залишати своє місце проживання у нічний час (з 22:00 до 7:00).

20 грудня Окружний адміністративний суд Києва поновив Куряту на посаді начальника управління карного розшуку Національної поліції Києва.

За версією поліції, уночі 4 грудня 2016 року в селі Княжичі Київської області столичні оперативники за підтримки бійців спецпідрозділу КОРД готувалися до затримання групи підозрюваних у серії пограбувань, у цей час наряд поліції охорони виїхав у той же район до одного з будинків через автоматичне спрацювання охоронної сигналізації. Близько 4-ї години між правоохоронцями виникла перестрілка, внаслідок якої загинули п’ятеро працівників поліції.

У поліції повідомляли, що Курята «безпосередньо відповідав за підготовку й проведення операції, керівників оперативної служби, які не забезпечили належної комунікації та обміну інформацією між підрозділами, що перебували на місці події».

Джерело: Радіо Свобода