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    Жизнь

    Модель натянула на лицо платье вместо маски и прославилась

    • Розсилка
    Модель натянула на лицо платье вместо маски и прославилась

    Свой образ Мосс дополнила небольшой сумкой на цепочке

    Младшая сестра британской супермодели Кейт Мосс Лотти прошлась по улицам Лондона в обтягивающем наряде и сделала его бестселлером. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

    На размещенных в сети кадрах папарацци 22-летняя манекенщица запечатлена в черном мини-платье из плотной ткани, ворот которого выполнен таким образом, что его можно натянуть на лицо в качестве защитной маски. Свой образ Мосс дополнила небольшой сумкой на цепочке и грубыми ботинками на шнуровке в тон наряду.

    По информации издания, после появления знаменитости в описанном платье-маске бренда Pretty Little Thing стоимостью 15 фунтов стерлингов, его вскоре полностью раскупили на сайте марки.

    Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.

    Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает

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