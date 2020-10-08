Модель натянула на лицо платье вместо маски и прославилась



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Свой образ Мосс дополнила небольшой сумкой на цепочке

Младшая сестра британской супермодели Кейт Мосс Лотти прошлась по улицам Лондона в обтягивающем наряде и сделала его бестселлером. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

На размещенных в сети кадрах папарацци 22-летняя манекенщица запечатлена в черном мини-платье из плотной ткани, ворот которого выполнен таким образом, что его можно натянуть на лицо в качестве защитной маски. Свой образ Мосс дополнила небольшой сумкой на цепочке и грубыми ботинками на шнуровке в тон наряду.

По информации издания, после появления знаменитости в описанном платье-маске бренда Pretty Little Thing стоимостью 15 фунтов стерлингов, его вскоре полностью раскупили на сайте марки.

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