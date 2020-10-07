Тина Кунаки заставила мужчин желать ее утонченных изгибов (фото)



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23-летняя Тина Кунаки похвасталась удивительно стройной фигурой в провокационном наряде instagram.com/tinakunakey/

Модель произвела фурор своей невероятной красотой

Жена известного французского актера Венсана Касселя приняла участие в эффектной фотосессии. Для съемки молодая мама выбрала женственный образ.

Модель распустила волосы и зафиксировала их у лба обручем. Тина сделала ставку на естественность и нанесла легкий макияж. Она выделила брови и ресницы тушью, расставила на скулах и лбу акценты хайлайтером и завершила макияж помадой натурального оттенка.

Кунаки облачилась в облегающее трикотажное платье черного цвета, которое продемонстрировало ее стройную фигуру. Изящную талию она подчеркнула широким поясом. Звезда подиумов дополнила наряд крупными украшениями — серьгами круглой формы и браслетом фантазийного дизайна.

Фигура француженки не оставила равнодушными ее поклонников. «Какая красавица!», «Завидую вашему мужу!», «Невозможно изящная!», «Кудри ошеломительные», «Дерзкая милашка», «Невероятная!», «Разве существуют столько красивые женщины?» — эмоционально высказались фолловеры.

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