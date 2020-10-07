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    Шоу-биз

    Тина Кунаки заставила мужчин желать ее утонченных изгибов (фото)

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    23-летняя Тина Кунаки похвасталась удивительно стройной фигурой в провокационном наряде - Тина Кунаки заставила мужчин желать ее утонченных изгибов (фото)
    23-летняя Тина Кунаки похвасталась удивительно стройной фигурой в провокационном наряде
    instagram.com/tinakunakey/

    Модель произвела фурор своей невероятной красотой

    Жена известного французского актера Венсана Касселя приняла участие в эффектной фотосессии. Для съемки молодая мама выбрала женственный образ.

    Модель распустила волосы и зафиксировала их у лба обручем. Тина сделала ставку на естественность и нанесла легкий макияж. Она выделила брови и ресницы тушью, расставила на скулах и лбу акценты хайлайтером и завершила макияж помадой натурального оттенка.

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    Тина Кунаки заставила мужчин желать ее утонченных изгибов (фото)
    Тина Кунаки заставила мужчин желать ее утонченных изгибов (фото)
    instagram.com/tinakunakey/

    Кунаки облачилась в облегающее трикотажное платье черного цвета, которое продемонстрировало ее стройную фигуру. Изящную талию она подчеркнула широким поясом. Звезда подиумов дополнила наряд крупными украшениями — серьгами круглой формы и браслетом фантазийного дизайна.

    Фигура француженки не оставила равнодушными ее поклонников. «Какая красавица!», «Завидую вашему мужу!», «Невозможно изящная!», «Кудри ошеломительные», «Дерзкая милашка», «Невероятная!», «Разве существуют столько красивые женщины?» — эмоционально высказались фолловеры.

    Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.

    Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает

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