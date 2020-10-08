Российскую звезду спаивает и избивает трижды судимый мужчина



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Российская певица Татьяна Овсиенко

По мнению женщины артистка скрывала от общественности истинное положение дел

Александр Меркулов, гражданский муж советской и российской певицы Татьяны Овсиенко, избивал и спаивал артистку. Об этом подруга одной из участниц квартета «Мираж» рассказала «Комсомольской правде».

Друзья и знакомые певицы отметили, что в последнее время у нее было мало выступлений. «Ситуация с Таней очень плохая. Она живет с трижды судимым мужчиной», — рассказала соседка Овсиенко. По мнению женщины артистка скрывала от общественности истинное положение дел.

Александр Меркулов, гражданский муж Овсиенко, в 2017 году вышедший из тюрьмы, подтолкнул российскую певицу продать автомобиль. Овсиенко уже избавилась почти от всего своего имущества, автомобиль и квартира в Москве, где они живут с Меркуловым, — единственное, что еще не продано.

«Из-за пандемии Татьяна осталась почти без работы. Говорят, денег стало не хватать. Это злило ее гражданского мужа, который сам не работает. Недавно он заставил Таню продать машину», — рассказала подруга Овсиенко. Женщина отметила, что в последнее время встречала артистку довольно редко.

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