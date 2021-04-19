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    Муж звезды «Острых козырьков» рассказал о ее последних словах и трогательной просьбе

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    Актер Дэмиэн Льюис вместе с женой, актрисой&nbsp;Хелен Маккрори - Муж звезды «Острых козырьков» рассказал о ее последних словах и трогательной просьбе
    Актер Дэмиэн Льюис вместе с женой, актрисой Хелен Маккрори

    Последняя просьба Хелен, по словам Дэмиэна, относилась к его личной жизни

    Актер Дэмиэн Льюис написал эссе, опубликованное в газете The Sunday Times, в память о своей жене Хелен Маккрори. На прошлой неделе звезда «Гарри Поттера» и «Острых козырьков» умерла от рака на 53-м году жизни. У пары, прожившей в браке 14 лет, есть двое детей — 14-летняя дочь и 13-летний сын.

    «Я не знаю никого, кто так сознательно излучал бы счастье. Никогда не видел, чтобы кто-то так сильно наслаждался жизнью. Ее способность жить в настоящем и наслаждаться моментом вдохновляла. Она была чертовски смешной, но могла быть и властной, яростной. Великолепной».

    Последняя просьба Хелен, по словам Дэмиэна, относилась к его личной жизни. Супруга взяла с него обещание снова встречаться с другими женщинами и «завести еще много подружек», добавив: «Только постарайся не целоваться ни с кем на похоронах».

    «Детям она сказала: «Не грустите. Хотя я скоро умру, я прожила жизнь так, как хотела». Я уже скучаю по ней. В свои последние месяцы она сияла ярче, чем самая яркая звезда. Но ее величайший акт смелости и щедрости — «нормализация» ее смерти. Она не показала страха, злости, жалости к себе, а только вооружила нас храбростью и настояла, чтобы никто не страдал, потому что она счастлива».

    Ранее «Скотч» сообщал, что волонтер Яна Зинкевич стала моделью для куклы Барби.

    Кукла похожа на Яну Зинкевич: сидит в инвалидной коляске в униформе цвета хаки с имитацией государственных наград и орденом «Народный герой Украины» на груди. В поднятых руках она держит государственный флаг Украины. На рукаве у куклы – патч батальона парамедиков «Госпитальеры».

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    Теги: знаменитости актер шоу-бизнес
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