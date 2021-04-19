  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Стало известно, кто прошел в суперфинал «Голоса страны-11»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Стало известно, кто прошел в суперфинал «Голоса страны-11»
    instagram.com/goloskrainy_official/

    Вчера состоялся второй прямой эфир проекта «Голос страны»

    Во время полуфинала по два участника из команд Тины Кароль, Олега Винника, Нади Дорофеевой и Монатика соревновались за возможность пройти в суперфинал шоу.

    Так, по результатам зрительского и тренерского голосования в следующий этап попало по одному участнику из каждой команды.

    Так, команду мультиартиста будет представлять в финальном прямом эфире Тема Паучек. В этом выпуске блогер исполнил совместно с Гайтаной ее хит «Два вікна».

    Зрители вновь насладятся голосом звезды Ровно Юлии Тимочко из команды Тины Кароль. В этом эфире она спела вместе с группой Kazka хит, который известен на весь мир, «Плакала».

    Из команды Нади Дорофоевой зрители поддержали Сергея Лазановського. Он спел на этой неделе с музыкантом Сергеем Бабкиным. Они растрогали исполнением «Ще осінь зовсім молода».

    По результатам полуфинала, в суперфинал из команды Олега Винника прошел Сергей Нейчев, который спел в дуэте с легендой украинской сцены Александром Пономаревым.

    Ранее «Скотч» сообщал, что волонтер Яна Зинкевич стала моделью для куклы Барби.

    Кукла похожа на Яну Зинкевич: сидит в инвалидной коляске в униформе цвета хаки с имитацией государственных наград и орденом «Народный герой Украины» на груди. В поднятых руках она держит государственный флаг Украины. На рукаве у куклы – патч батальона парамедиков «Госпитальеры».

    Читайте также: Олигарх Пинчук продает 46-метровую яхту за $12,9 млн
    Теги: знаменитости Голос країни шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies