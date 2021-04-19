Стало известно, кто прошел в суперфинал «Голоса страны-11»

Вчера состоялся второй прямой эфир проекта «Голос страны»

Во время полуфинала по два участника из команд Тины Кароль, Олега Винника, Нади Дорофеевой и Монатика соревновались за возможность пройти в суперфинал шоу.

Так, по результатам зрительского и тренерского голосования в следующий этап попало по одному участнику из каждой команды.

Так, команду мультиартиста будет представлять в финальном прямом эфире Тема Паучек. В этом выпуске блогер исполнил совместно с Гайтаной ее хит «Два вікна».

Зрители вновь насладятся голосом звезды Ровно Юлии Тимочко из команды Тины Кароль. В этом эфире она спела вместе с группой Kazka хит, который известен на весь мир, «Плакала».

Из команды Нади Дорофоевой зрители поддержали Сергея Лазановського. Он спел на этой неделе с музыкантом Сергеем Бабкиным. Они растрогали исполнением «Ще осінь зовсім молода».

По результатам полуфинала, в суперфинал из команды Олега Винника прошел Сергей Нейчев, который спел в дуэте с легендой украинской сцены Александром Пономаревым.

Ранее «Скотч» сообщал, что волонтер Яна Зинкевич стала моделью для куклы Барби.

Кукла похожа на Яну Зинкевич: сидит в инвалидной коляске в униформе цвета хаки с имитацией государственных наград и орденом «Народный герой Украины» на груди. В поднятых руках она держит государственный флаг Украины. На рукаве у куклы – патч батальона парамедиков «Госпитальеры».