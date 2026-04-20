На Черкащині будинок у вигляді бджолиних сот увійшов до Книги рекордів України (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Будинок у вигляді бджолиних сот став рекордсменом
фото: Вєтрова Лана/Facebook

Було зареєстровано новий національний рекорд України

У Черкаській Області в селі Благодатне створили незвичний житловий будинок у вигляді бджолиних сот. Завдяки особливій архітектурі та дизану будівля увійшла до книги рекордів України. Про це повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова, пише «Главком».

Авторкою ідеї побудувати неординарний будинок стала Альона Боруля. Їй вдалося втілити в життя свою ціль – відтворити геометрію бджолиних сот в архітектурі.

«Як відомо, шестикутна форма (стільник) – одна з найміцніших та найергономічніших у природі. А от формування цілісної структури із 4 величезних модулів (без жодного грама прополісу!), які ідеально тримаються купи, потребує ювелірної точності розрахунків. Цю бджолину досконалість якнайкраще відтворив в архітектурі забудовник Сергій Денесюк – дуже талановитий і дуже перфекціоністичний джміль!» – йдеться у дописі Лани Вєтрової.

Тож представники  Національного реєстру рекордів України оголосили про новий рекорд «Найбільша кількість шестигранних модулів-сот у конструкції житлового будинку». «Тепер головне, щоб бджоли на Черкащині не почали вимагати авторських прав на дизайн», – пожартувала керівниця реєстру. 

Нагадаємо, керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова також повідомляла, що в Одесі двоє дітей Мілана і Давид Дулогло встановили рекорд України. 7-річна Мілана та 4-річний Давид Дулогло простояли в планці 60 хвилин і 3 секунди. 

До слова, Лана Вєтрова також повідомляла про те, як київський школяр Борис Васковець встановив вражаючий національний рекорд, відтворивши напам’ять 300 знаків числа Пі. За словами Лани Вєтрової, унікальність досягнення полягає також і у методі запам’ятовування: хлопець сприймав нескінченний цифровий ряд як ритмічну структуру або «лютий реп». 

