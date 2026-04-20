На Черкащині будинок у вигляді бджолиних сот увійшов до Книги рекордів України (фото)

Було зареєстровано новий національний рекорд України

У Черкаській Області в селі Благодатне створили незвичний житловий будинок у вигляді бджолиних сот. Завдяки особливій архітектурі та дизану будівля увійшла до книги рекордів України. Про це повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова, пише «Главком».

Авторкою ідеї побудувати неординарний будинок стала Альона Боруля. Їй вдалося втілити в життя свою ціль – відтворити геометрію бджолиних сот в архітектурі.

«Як відомо, шестикутна форма (стільник) – одна з найміцніших та найергономічніших у природі. А от формування цілісної структури із 4 величезних модулів (без жодного грама прополісу!), які ідеально тримаються купи, потребує ювелірної точності розрахунків. Цю бджолину досконалість якнайкраще відтворив в архітектурі забудовник Сергій Денесюк – дуже талановитий і дуже перфекціоністичний джміль!» – йдеться у дописі Лани Вєтрової.

Тож представники Національного реєстру рекордів України оголосили про новий рекорд «Найбільша кількість шестигранних модулів-сот у конструкції житлового будинку». «Тепер головне, щоб бджоли на Черкащині не почали вимагати авторських прав на дизайн», – пожартувала керівниця реєстру.

