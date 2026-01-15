300 знаків Пі як ритм репу: київський школяр встановив незвичний рекорд

Унікальність досягнення столичного школяра полягає також і у методі запам’ятовування

Київський школяр Борис Васковець встановив вражаючий національний рекорд, відтворивши напам’ять 300 знаків числа Пі. Про це повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова, інформує «Главком».

За словами Лани Вєтрової, унікальність досягнення полягає також і у методі запам’ятовування: хлопець сприймав нескінченний цифровий ряд як ритмічну структуру або «лютий реп». Музична освіта, гра на фортепіано та гітарі допомогли юнаку перетворити сухі цифри на ідеальний нескінченний біт.

Особливого значення рекорду додає те, що місцем для концентрації та тренувань підлітка стало звичайне укриття. Саме під час повітряних тривог Борис повторював цифрові комбінації. За словами Вєтрової, своїм прикладом школяр прагне продемонструвати одноліткам, що математика може бути не лише формулами з підручника, а сучасною, цікавою та драйвовою наукою.

Номінація «Найбільша кількість знаків числа Пі, відтворена напам’ять підлітком» була офіційно зафіксована в Музеї математики «Кубоїд» на ВДНГ. Ініціатором цього виклику стала вчителька математики Київського міжнародного ліцею «Стаді Екедемі» Валерія Дуженко, яка активно популяризує серед учнів творчий підхід до навчання.

