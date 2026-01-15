Головна Київ Новини
300 знаків Пі як ритм репу: київський школяр встановив незвичний рекорд

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
300 знаків Пі як ритм репу: київський школяр встановив незвичний рекорд
16-річний київський школяр Борис Васковець відтворив напам’ять 300 знаків числа Пі
фото: Лана Вєтрова

Унікальність досягнення столичного школяра полягає також і у методі запам’ятовування

Київський школяр Борис Васковець встановив вражаючий національний рекорд, відтворивши напам’ять 300 знаків числа Пі. Про це повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова, інформує «Главком».

За словами Лани Вєтрової, унікальність досягнення полягає також і у методі запам’ятовування: хлопець сприймав нескінченний цифровий ряд як ритмічну структуру або «лютий реп». Музична освіта, гра на фортепіано та гітарі допомогли юнаку перетворити сухі цифри на ідеальний нескінченний біт.  

Особливого значення рекорду додає те, що місцем для концентрації та тренувань підлітка стало звичайне укриття. Саме під час повітряних тривог Борис повторював цифрові комбінації. За словами Вєтрової, своїм прикладом школяр прагне продемонструвати одноліткам, що математика може бути не лише формулами з підручника, а сучасною, цікавою та драйвовою наукою.

Номінація «Найбільша кількість знаків числа Пі, відтворена напам’ять підлітком» була офіційно зафіксована в Музеї математики «Кубоїд» на ВДНГ. Ініціатором цього виклику стала вчителька математики Київського міжнародного ліцею «Стаді Екедемі» Валерія Дуженко, яка активно популяризує серед учнів творчий підхід до навчання.  

Раніше повідомлялося, що юний українець Андрій Панів встановив світовий рекорд з жонглювання футбольним м’ячем серед дітей. Національний реєстр рекордів України визнав 11-річного Андрія світовим рекордсменом із набивань футбольного м’яча ногами серед дітей. Хлопець жонглював м’ячем протягом 1 години 37 хвилин, здійснивши 13096 дотиків до нього.

До слова, Лоран Сімонс, 15-річний вундеркінд, якого прозвали «маленьким Ейнштейном Бельгії», захистив дисертацію в Університеті Антверпена та здобув ступінь доктора філософії (PhD) з квантової фізики. Лоран, імовірно, став наймолодшою людиною у світі, яка отримала докторський ступінь у цій конкретній галузі. Незвичайний академічний шлях Лорана розпочався рано: у чотири роки він пішов до початкової школи і закінчив її у шість років. У 12 років він здобув ступінь магістра з квантової фізики, досліджуючи бозони та чорні діри. Вундеркінд має фотографічну пам'ять та IQ 145, що є показником лише 0.1% населення.

Новини

