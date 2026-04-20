Джокович встановив рекорд за кількістю тижнів у топ-5 рейтингу ATP

Джокович випередив Федерера

Сербський тенісист Новак Джокович встановив рекорд, досягнувши позначки 860 тижнів у топ-5 рейтингу Асоціації тенісистів-професіоналів (ATP). Про це повідомляє «Главком» .

Попереднє досягнення належало швейцарцю Роджеру Федереру, який перебував у першій п'ятірці світового рейтингу 859 тижнів. Третє місце посідає іспанець Рафаель Надаль (837 тижнів).

Серб провів 428 тижнів на першому місці рейтингу ATP, 171 тиждень – на другому, 165 тижнів – на третьому, 59 – на четвертому та 37 – на п'ятому.

38-річний Джокович виграв 101 титул ATP в одиночному розряді, включаючи 24 перемоги на Мейджорах – рекорд у чоловічому одиночному розряді.

Крім перемоги на Іграх-2024 року серб виграв бронзу Олімпіади-2008, також він є володарем Кубка Девіса (2010 рік). Джоковичу належить абсолютний рекорд за кількістю проведених тижнів (428) у статусі першої ракетки світу.

