Джокович встановив рекорд за кількістю тижнів у топ-5 рейтингу ATP

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Джокович встановив рекорд за кількістю тижнів у топ-5 рейтингу ATP
38-річний Джокович виграв 101 титул ATP в одиночному розряді
фото: AP

Джокович випередив Федерера

Сербський тенісист Новак Джокович встановив рекорд, досягнувши позначки 860 тижнів у топ-5 рейтингу Асоціації тенісистів-професіоналів (ATP). Про це повідомляє «Главком» .

Попереднє досягнення належало швейцарцю Роджеру Федереру, який перебував у першій п'ятірці світового рейтингу 859 тижнів. Третє місце посідає іспанець Рафаель Надаль (837 тижнів).

Серб провів 428 тижнів на першому місці рейтингу ATP, 171 тиждень – на другому, 165 тижнів – на третьому, 59 – на четвертому та 37 – на п'ятому.

38-річний Джокович виграв 101 титул ATP в одиночному розряді, включаючи 24 перемоги на Мейджорах – рекорд у чоловічому одиночному розряді.

Крім перемоги на Іграх-2024 року серб виграв бронзу Олімпіади-2008, також він є володарем Кубка Девіса (2010 рік). Джоковичу належить абсолютний рекорд за кількістю проведених тижнів (428) у статусі першої ракетки світу.

Нагадаємо, Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова, Ангеліна Калініна та Дарія Снігур потрапили до переліку учасниць основної сітки другого Мейджора сезону – «Ролан Гаррос».

Відкритий чемпіонат Франції цього року відбудеться 24 травня – 7 червня 2026 року.

Матчі кваліфікації «Ролан Гаррос» пройдуть традиційно перед стартом основного турніру.

