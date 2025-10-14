Головна Країна Суспільство
У Волинській області з'явилася рекордна гойдалка

У Волинській області з'явилася рекордна гойдалка
У Волинській області створили найвищу дерев’яну гойдалку
Фото: Лана Вєтрова

У сімейному екопарку «Persha Hata» створили гойдалку-велетень, що перевершила попередні рекорди по всій Україні

У Волинській області встановили найвищу гойдалку в Україні. Її висота – 14 м 10 см, і вона побудована з міцних дерев’яних колод. Гойдалку спорудила сімейна пара Юрій та Катерина Веремчуки у своєму екопарку «Persha Hata» у селі Селець. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівницю Національного реєстру рекордів України Лану Вєтрову.

Гойдалка в екопарку «Persha Hata» не лише рекордна за висотою, а й оригінальна за дизайном: замість звичайної лави тут колоритний човник. Відвідувачі можуть гойдатися настільки високо, що здається – можна торкнутися неба, а руками – погладити хмаринки.

«Поруч бігають і пасуться віслючки, поні, вівці, єноти, різні кролики, гуси і ще багато тваринок, які подружжя часто рятує і поселяє у своєму чудовому екопарку», – розповіла Лана Вєтрова.

У селі Селець на Волині встановили найбільшу гойдалку висотою майже 14 метрів
У селі Селець на Волині встановили найбільшу гойдалку висотою майже 14 метрів
фото з відкритих джерел

За висотою нова гойдалка перевершила всі попередні рекорди України: у Буковелі (8 м 88 см), на Закарпатті в селі Вільшинки (9 м 45 см) та під Києвом у Білоцерківському районі (12 м 30 см).

У селі Селець встановили гойдалку-гіганта заввишки майже 14 метрів із човноподібним сидінням
У селі Селець встановили гойдалку-гіганта заввишки майже 14 метрів із човноподібним сидінням
фото: Лана Вєтрова

Нагадаємо, що у селі Молодіжне Одеської області відкрили унікальний лабіринт із мушель рапанів у парку «Нью Васюки», що потрапив до Національного реєстру рекордів України. Довжина перегородок лабіринту становить 486 м, товщина стін – 25 см, а площа – 911,3 кв. м. Для його будівництва використали понад 134 тонни мушель, які збирали на морських берегах протягом кількох років.

35-річний Майкл Зервос, громадянин США та Греції, встановив два рекорди Гіннеса за найшвидше відвідування всіх 195 суверенних країн світу – загалом за 498 днів. Подорож, яку він назвав «Проєкт Космос», тривала з 17 січня 2024 року до 30 травня 2025 року та передбачала збір щасливих спогадів місцевих жителів у кожній країні. Мандрівник вів щоденник, фіксуючи думки, враження та унікальні моменти своєї подорожі.

