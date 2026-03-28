Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Шотландська футболістка потрапила до Книги рекордів Гіннеса з найшвидшим голом в історії

glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Марія Макенені відзначилася блискавичним м'ячем наприкінці 2025 року, проте свою відзнаку отримала лише зараз
фото: SNS Group

Забитий м'яч Марії Макенені шокував світову спільноту

Шотландська футболістка «Селтіка» Марія Макенені офіційно увійшла до Книги рекордів Гіннесса, отримавши сертифікат за найшвидший гол в історії жіночого футболу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky Sports. 

Чотири секунди – і історія для шотландки

Історичне взяття воріт відбулося наприкінці 2025 року в матчі чемпіонату Шотландії проти «Гіберніана», коли 21-річна півзахисниця вразила сітку прямим ударом із центрального кола лише через 4,1 секунди після стартового свистка. Цей неймовірний «парашут» застав голкіперку суперниць зненацька і миттєво вивів «Селтік» уперед, а сама зустріч завершилася перемогою команди Макенені з рахунком 2:1. Попередній світовий рекорд належав представниці Північної Ірландії Сімон Магілл, яка у 2016 році відзначилася у воротах збірної Грузії на 11-й секунді матчу. Таким чином, Макенені покращила це досягнення більш ніж удвічі.

Відзнака Макенені

Урочисте вручення пам’ятного сертифіката відбулося на тренувальній базі «Селтіка» в Барроуфілді за участі головного редактора Книги рекордів Гіннесса Крейга Глендея, який назвав гравчиню місцевою героїнею, чий успіх дає потужний сигнал усім молодим гравчиням про безмежні можливості у жіночому спорті.

Сама футболістка зізналася, що удар не був заздалегідь відпрацьованим елементом, а став результатом миттєвого рішення після поради тренера воротарів спробувати пробити здалеку. Марія зазначила, що мала «план Б» на початок гри, але в останню секунду відкинула його, домовившись із партнеркою по команді Соршею Нунан, що візьме відповідальність на себе. Окрім клубних успіхів, Макенені вже встигла заявити про себе і на міжнародній арені: у листопаді 2025 року вона дебютувала за національну збірну Шотландії у матчі проти України, де її гол допоміг команді вирвати нічию 1:1.

Нагадаємо, що центровий «Денвера» Йокич побив рекорд НБА, який тримався 65 років. У поєдинку регулярного сезону проти «Оклахоми» Йокич досяг показників у 20+ очок, 10+ передач та 5+ підбирань 323-й раз за кар'єру.

Теги: рекорд НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Селтік»

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua