Шотландська футболістка потрапила до Книги рекордів Гіннеса з найшвидшим голом в історії

Забитий м'яч Марії Макенені шокував світову спільноту

Шотландська футболістка «Селтіка» Марія Макенені офіційно увійшла до Книги рекордів Гіннесса, отримавши сертифікат за найшвидший гол в історії жіночого футболу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky Sports.

Чотири секунди – і історія для шотландки

Історичне взяття воріт відбулося наприкінці 2025 року в матчі чемпіонату Шотландії проти «Гіберніана», коли 21-річна півзахисниця вразила сітку прямим ударом із центрального кола лише через 4,1 секунди після стартового свистка. Цей неймовірний «парашут» застав голкіперку суперниць зненацька і миттєво вивів «Селтік» уперед, а сама зустріч завершилася перемогою команди Макенені з рахунком 2:1. Попередній світовий рекорд належав представниці Північної Ірландії Сімон Магілл, яка у 2016 році відзначилася у воротах збірної Грузії на 11-й секунді матчу. Таким чином, Макенені покращила це досягнення більш ніж удвічі.

Відзнака Макенені

Урочисте вручення пам’ятного сертифіката відбулося на тренувальній базі «Селтіка» в Барроуфілді за участі головного редактора Книги рекордів Гіннесса Крейга Глендея, який назвав гравчиню місцевою героїнею, чий успіх дає потужний сигнал усім молодим гравчиням про безмежні можливості у жіночому спорті.

Сама футболістка зізналася, що удар не був заздалегідь відпрацьованим елементом, а став результатом миттєвого рішення після поради тренера воротарів спробувати пробити здалеку. Марія зазначила, що мала «план Б» на початок гри, але в останню секунду відкинула його, домовившись із партнеркою по команді Соршею Нунан, що візьме відповідальність на себе. Окрім клубних успіхів, Макенені вже встигла заявити про себе і на міжнародній арені: у листопаді 2025 року вона дебютувала за національну збірну Шотландії у матчі проти України, де її гол допоміг команді вирвати нічию 1:1.

Нагадаємо, що центровий «Денвера» Йокич побив рекорд НБА, який тримався 65 років. У поєдинку регулярного сезону проти «Оклахоми» Йокич досяг показників у 20+ очок, 10+ передач та 5+ підбирань 323-й раз за кар'єру.