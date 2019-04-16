На Джастина Бибера подал в суд сбитый им папарацци
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Розсилка
Полицейские отпустили Бибера с миром, назвав происшествие случайностью
В 2017 году Джастин Бибер возвращался с церковной службы в Беверли-Хиллз на своем новеньком Dodge и оказался окруженным папарацци. В их числе был Уильям Уилсон, которого певец по неосторожности задел, пытаясь проехать сквозь толпу фотографов. Джастин тут же вышел из машины, попытался оказать помощь и остался рядом с пострадавшим до прибытия полиции. Тогда вокруг этого несчастного случая было много шума, а Уилсон выложил грустное видео из больничной палаты, в котором назвал Джастина хорошим парнем, но предположил, что автомобиль был музыканту великоват.
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Полицейские отпустили Бибера с миром, назвав происшествие случайностью, и с тех пор об аварии забыли все, кроме Уилсона, который наконец добрался до судебного иска. По данным TMZ, пострадавший сообщил суду о своей нетрудоспособности, эмоциональном ущербе и сопутствующих травмах. Однако многие считают, что предприимчивый фотограф просто решил нажиться на инциденте, и реальных увечий в тот вечер не получил.
Джерело: Super