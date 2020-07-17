На фото показали девушек с собственным макияжем и профессиональным. Что лучше?



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Представлены фото девушек, которые имеют собственное «видение себя красивой», а рядом — результат работы профессионального визажиста

Каждая женщина знает свои секреты макияжа, постепенно создает собственный подход, редко меняет его — так создается образ, который может сохраняться годами, а в некоторых случаях — всю жизнь. Хотя, конечно, есть еще влияние моды, изменения в личной жизни и иные внешние факторы. А кому-то посчастливиться встретиться со стилистом, который изменит если не все, то многое.

Ресурс Boredpanda обратил внимание на работы известного визажиста. Здесь представлены фото девушек, которые имеют собственное «видение себя красивой», а рядом — результат работы профессионального визажиста. Иногда изменения очевидно заметны, иногда это легкая коррекция. А в некоторых случаях Юля Исмаилова действует с чистого листа.

Визажист часто пытается уменьшить количество косметики на лицах девушек и тщательнее подбирает цвета, чтобы подчеркнуть достоинства и убрать недостатки, созданные самими подопечными.

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