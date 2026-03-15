На Закарпатті кондитери створили пивний торт

Виробник локальних солодощів «Джелато-Гуцулато» із села Кваси на Закарпатті презентував новинку у своєму асортименті – пивний мусовий торт. Про це повідомили на Facebook-сторінці виробника, пише «Главком».

У компанії зазначили, що вирішили поєднати пиво з десертом та створити незвичний смак.

«Хто сказав, що пиво ідеально пасує лише до м’яса? Ми руйнуємо стереотипи та виводимо десерти на новий рівень. Представляємо торт, у якому пиво розкривається абсолютно по-новому», – йдеться у повідомленні.

За словами виробника, десерт складається з шоколадного бісквіта на темному пиві (стауті), шару пивного желе, хрусткої карамелі з волоськими горіхами та мусу зі стаутом і білим шоколадом. Зверху торт покривають дзеркальною солоною карамеллю.

У «Джелато-Гуцулато» зазначають, що десерт має складний, не надто солодкий смак із солодовими нотками.

Новинку вже можна придбати у крамниці виробника в Квасах, а також у фірмових магазинах і закладах пивоварні «Ципа».

Село Кваси раніше потрапило до фіналу всеукраїнського конкурсу «Неймовірні села України 2022», де посіло друге місце. За отриманий грант у 50 тисяч гривень там закупили обладнання для місцевої сироварні.

