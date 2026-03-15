Головна Скотч Життя
search button user button menu button

На Закарпатті кондитери створили пивний торт

glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Десерт має складний, не надто солодкий смак із солодовими нотками
фото: facebook.com/gutsulato.kvasy

Десерт складається з шоколадного бісквіта на темному пиві (стауті), шару пивного желе, хрусткої карамелі з волоськими горіхами та мусу зі стаутом і білим шоколадом

Виробник локальних солодощів «Джелато-Гуцулато» із села Кваси на Закарпатті презентував новинку у своєму асортименті – пивний мусовий торт. Про це повідомили на Facebook-сторінці виробника, пише «Главком».

У компанії зазначили, що вирішили поєднати пиво з десертом та створити незвичний смак.

«Хто сказав, що пиво ідеально пасує лише до м’яса? Ми руйнуємо стереотипи та виводимо десерти на новий рівень. Представляємо торт, у якому пиво розкривається абсолютно по-новому», – йдеться у повідомленні.

За словами виробника, десерт складається з шоколадного бісквіта на темному пиві (стауті), шару пивного желе, хрусткої карамелі з волоськими горіхами та мусу зі стаутом і білим шоколадом. Зверху торт покривають дзеркальною солоною карамеллю.

У «Джелато-Гуцулато» зазначають, що десерт має складний, не надто солодкий смак із солодовими нотками.

Новинку вже можна придбати у крамниці виробника в Квасах, а також у фірмових магазинах і закладах пивоварні «Ципа».

Село Кваси раніше потрапило до фіналу всеукраїнського конкурсу «Неймовірні села України 2022», де посіло друге місце. За отриманий грант у 50 тисяч гривень там закупили обладнання для місцевої сироварні.

Як повідомлялось, любителі солодощів ризикують не знайти справжнього какао. Через екстремальну волатильність цін на сировину та неврожаї в Африці, кондитерська індустрія почала глобальний перехід на «альтернативний шоколад». 

Читайте також:

Теги: солодощі пиво

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Життя

Таємницю Бенксі розкрито: журналісти назвали справжнє ім'я загадкового вуличного художника
Таємницю Бенксі розкрито: журналісти назвали справжнє ім'я загадкового вуличного художника
Ветеранка Крістіна Саніна та Василь Вірастюк підкорили Ukrainian Fashion Week
Ветеранка Крістіна Саніна та Василь Вірастюк підкорили Ukrainian Fashion Week
Популярна річ у кожному домі може непомітно шкодити здоров’ю
Популярна річ у кожному домі може непомітно шкодити здоров’ю
Дизайнерка одягу з петриківським розписом потрапила у скандал
Дизайнерка одягу з петриківським розписом потрапила у скандал
«Пройняло до мурах». Рятувальник заграв на саксофоні та розчулив українців (відео)
«Пройняло до мурах». Рятувальник заграв на саксофоні та розчулив українців (відео)

Новини

В Україні сонячно та тепло: прогноз погоди на 14 березня
Вчора, 06:00
«Динамо» здобуло вольову перемогу над «Оболонню» в дербі Києва
13 березня, 19:59
«Карпати» розгромом «Полтави» перервали смугу невдач в УПЛ
13 березня, 14:54
Україна остаточно втратила чергового талановитого гімнаста
13 березня, 14:36
Зеленський прибув до Єлисейського палацу на зустріч із Макроном (відео)
13 березня, 13:49
Сили оборони уразили пускову установку С-300, радіолокаційну станцію та склади боєприпасів ворога
12 березня, 11:37

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua