Торт став останньою краплею: американка розлучилася після 25 років шлюбу

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Жінка розірвала 25-річний шлюб через те, що чоловік з’їв її шматок торта
З’їдений торт став приводом для розлучення після 25 років шлюбу

У США жінка розлучилася після 25 років шлюбу після того, як чоловік під час річниці весілля з’їв її шматок десерту. За словами жінки, цей випадок символізував тривалу відсутність уваги та поваги в їхніх стосунках. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на People.

Подружжя вирішило відсвяткувати 25-річчя спільного життя поїздкою-сюрпризом, організованою чоловіком. Хоча жінка сподівалася, що це допоможе «оживити їхні стосунки», взаємодія між ними залишалася обмеженою, а чоловік поводився дистанційно.

Під час вечері в ресторані жінка замовила банановий чизкейк з собою. Наступного ранку вона виявила, що десерт зник – чоловік зізнався, що з’їв його, залишивши лише крихту. Для жінки це стало символом тривалого браку без взаємної уваги та підтримки.

Вона розповіла, що протягом 25 років виконувала більшість домашніх справ, піклувалася про дітей і фінанси сім’ї, отримуючи мінімальну допомогу від чоловіка. Після інциденту з тортом жінка вирішила, що не може більше залишатися у стосунках і прийняла рішення про розлучення.

«Після того, як я доглядала за цим чоловіком, була його домробітницею і сексуальним об’єктом 25 років, виховувала його дітей, дбала про його будинок, фінанси, лікарські записи, а я не можу навіть з’їсти свій торт на річницю», – прокоментувала жінка.

Після інциденту з тортом жінка вирішила, що не може більше залишатися у стосунках і прийняла рішення про розлучення. «Я сказала йому, що заслуговую на того, хто не лише не з’їсть мій торт, а й захистить його і не дозволить нікому іншому його з’їсти», – поділилася жінка.

Теги: шлюб жінка чоловік розлучення

Коментарі — 0

