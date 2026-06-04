Що кладуть у труну? Танатопрактик розказав про екзотичні побажання родичів померлих

Олег Карпа: «Я враховую всі побажання людей, якщо вони є адекватними»

28-річний мешканець Дрогобича Олег Карпа працює танатопрактиком та медбратом судово-медичної експертизи. В інтерв’ю «Главкому» спеціаліст розповів, які незвичні побажання від родичів померлих він чув за шість років роботи.

Найчастіше Олега Карпу просять покласти до труни покійника алкоголь. За його словами, це доволі звичне прохання. «Так, алкоголь просять покласти. Я б навіть не сказав, що це екзотичне прохання – швидше норма для нашого менталітету, якщо людина вживала за життя. Бувало, що просили поставити дві чарки, бо казали, що в покійного нещодавно кум помер, і щоб вони могли випити вдвох. Скільки людей, як то кажуть, стільки уявлень», – розповів медбрат.

Серед незвичних речей, які люди просять покласти до труни, – іграшки. До того ж їх кладуть і старшим людям. Олег Карпа зауважив, що зазвичай враховує всі побажання людей. «Іграшки інколи просять покласти. Для старших людей, до речі, неодноразово клав іграшки. Просили також підмалювати волосся, якщо перед смертю покійна людина не встигла, – аби на тому світі вона була гарна. Я враховую всі побажання людей, якщо вони є адекватними», – пояснив він.

Танатопрактик також розповів про своє ставлення до віри та релігії. На його думку, смерть – це неминучий факт, який варто прийняти. «Я вірю в Бога, звичайно, і я вірю в те, що є над нами щось вище. А от на рахунок релігії… Я почав скептично ставитися до церкви і до того всього навколо релігії. Я розумію, що то не є більше, ніж бізнес. Питання смерті – не те, чим потрібно забивати голову. Це неминуче і треба приймати як факт, а не поринати в думки, що це колись станеться…» – поділився українець.

Олег Карпа – медбрат судово-медичної експертизи, танатопрактик. Вже шість років свого життя готує тіла померлих до поховання. Також Олег Карпа є рекордсменом. Він встановив світовий рекорд, перевершивши досягнення легендарного Zombie Boy – найвідомішої постаті у світі бодіарту. На тілі українця – 230 татуювань у вигляді кісток, що відтворюють анатомію людського скелета.