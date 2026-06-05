«Треба навчитися із цим жити». Українка назвала головний мінус життя в Ізраїлі

Блогерка з України ділиться у своєму блозі досвідом еміграції

Українка Анна, яка понад три роки мешкає в Ізраїлі, назвала головний недолік цієї країни. Про це пише «Главком» із посиланням на відео блогерки.

За словами дівчини, для неї головним недоліком життя в Ізраїлі є відсутність можливості придбати гарний одяг. Блогерка пояснила, що проблема полягає саме у якості тканин.

«Я не купую одяг в Ізраїлі. Коли переїхала, ще шукала, купувала щось. Зараз просто приходиш в торговий центр і виходиш кожен раз із розчаруванням, тому що всі полиці, всі вішаки – це поліестер китайський втричі дорожче, ніж ти можеш купити на тому ж Shein чи Temu. Я хочу нормальну тканину – хочу льон, хочу бавовну, але не за 300 шекелів (близько 2 тис. грн, – «Главком») на футболку бавовняну білу», – пояснила блогерка.

Тож Анна замовляє одяг з України. Також її мама відправляє їй посилки з одягом. «Гарна тканина, все модне. Я завжди отримую компліменти, де я купила», – зізналася українка.

За кордоном дівчина відвідує різні магазини, наприклад аутлети. За її словами, у таких місцях кращі варіанти та якість тканин, ніж в Ізраїлі.

«Це такий мінус Ізраїлю. Але знаєте, всюди є і плюси, і мінуси. Просто треба або прийняти це і навчитися з цим жити, або ні», – вважає блогерка. Однак деякі речі авторка відео іноді купує в Ізраїлі, як джинси, шкарпетки та кросівки.

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