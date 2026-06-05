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Робота з мертвими. Танатопрактик розповів, хто йде працювати в морг

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Олег Карпа встановив світовий рекорд з кількості татуювань на тілі
фото: @bony_kukki

Олег Карпа: «Людина повинна мати стійкий емоційно-психологічний стан і вміти розділяти особисте і робоче»

28-річний Олег Карпа працює медбратом судово-медичної експертизи та танатопрактиком. В інтерв’ю «Главкому» він пояснив, хто йде працювати у морг та які якості необхідні для цієї роботи.

За словами Олега Карпи, цікавість до танатопрактики найчастіше проявляють люди, які раніше не були дотичні до цієї сфери. До того ж серед охочих працювати у морзі є жінки, що дивує експерта.

«80% з них – це люди, які взагалі з тим ніколи не стикалися. Мені здається, вони просто трішечки не розуміють специфіки цієї професії. У нас мав бути офлайн-курс, але, на жаль, через непорозуміння з партнерами ми змушені були скасувати. Абсолютна більшість охочих навчатися – жінки. Це було для мене максимально дивно, але, в принципі, чому б і ні? Я бачу, що багато з тих, хто займається танатопрактикою в Україні, – це саме жінки. Мені це не до кінця зрозуміло, бо, наприклад, я працюю з різними випадками. Трапляються, скажімо, гнилісні тіла, тобто сильно видозмінені. Мені дивно, що жінки згодні їх торкатися», – зауважив чоловік.

Проте робота у морзі не для всіх. На думку Олега Карпи, для такої роботи людина повинна мати стійкий характер та емоційно-психологічний стан.

«Це є технічна робота. Навичка, яку може набути кожна людина. Я думаю, що така людина повинна мати стійкий характер і вміти розділяти особисте і робоче. Бо в мене, наприклад, були випадки, коли ще вчора розмовляв з колегами, а на наступний день вони вже були у мене на столі. Є випадки, за які ніхто ніякі гроші не бере. Це коли до поховання готую військових», – зауважив танатопрактик.

Також Олег Карпа зауважив, що гарно виконана робота залежить і від його стану, а саме того, наскільки він може «емоційно відключитися». Також фахівець пояснив, чи має обмеження у своїй роботі.

«Немає (обмежень, – «Главком»). Я не працюю хіба із родичами – так, як і всі у цій сфері. На рахунок військових, дітей – на жаль, я мушу працювати з усіма і розуміти, що я роблю специфічну, але необхідну роботу. Її результат залежить від того, наскільки я зможу емоційно відключитися і зробити все якісно», – зауважив медбрат.

Як повідомляв «Главком», 28-річний Олег Карпа встановив світовий рекорд, перевершивши досягнення легендарного Zombie Boy – найвідомішої постаті у світі бодіарту. На тілі українця – 230 татуювань у вигляді кісток, що відтворюють анатомію людського скелета. 

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Теги: українці робота поховання професії

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