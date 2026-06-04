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Меган Маркл та Принц Гаррі показали рідкісні сімейні кадри з дочкою Лілібет

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Принц Гаррі та Меган Маркл з принцесою Лілібет
фото: Іnstagram/meghan

Принцесі Лілібет виповнилося п’ять років

Герцог та герцогиня Сассекські привітали із днем народження свою доньку принцесу Лілібет. З нагоди свята принц Гаррі та Меган Маркл поділилися сімейними кадрами з іменинницею. Про це розповідає «Главком» із посиланням на допис дружини принца в Іnstagram.

Принц Гаррі та Меган Маркл показалася на фото разом із донькою в день її народження. На фото, яке опублікувала Меган Маркл, вона з принцом дивиться на Лілібет, яка сидить у батька на руках.

Меган Маркл та Принц Гаррі показали рідкісні сімейні кадри з дочкою Лілібет
Меган Маркл та Принц Гаррі показали рідкісні сімейні кадри з дочкою Лілібет
фото: Іnstagram/meghan

«Наша мрія. Щасливого п’ятого дня народження, Лілі», – підписала свій допис зі світлинами доньки Меган Маркл. На ще одному фото принцесу Лілібет показали окремо. Дівчинка зображена на тлі зеленого саду та тримає рук на квітці. На фото батьки не показали обличчя доньки, на них вона відвернути від камери.

Принцесі Лілібет виповнилося п’ять років
Принцесі Лілібет виповнилося п’ять років
фото: Іnstagram/meghan

Принцеса Лілібет, повне ім'я якої Лілібет Діана Маунтбеттен-Виндзор, є членом британської королівської родини та донькою принца Гаррі та Меган Маркл. 4 червня дівчинці виповнилося п’ять років.

Нагадаємо, герцогиня Сассекська Меган Маркл у мережі привітала свого чоловіка, принца Гаррі з днем народження. Вона поділилася фотографією Гаррі з його 31 дня народження десять років тому. Знімок було зроблено ще до того, як вони познайомились. Тоді Гаррі відвідав аеродром Гудвуд. Візит був присвячений 75-м роковинам битви за Британію.

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Теги: діти Меган Маркл принц Гаррі

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Меган Маркл та Принц Гаррі показали рідкісні сімейні кадри з дочкою Лілібет
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