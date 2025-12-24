Кінець епохи дешевого шоколаду: світові кондитери переходять на замінники

Виробники масово замінюють какао нутом та насінням

Любителі солодощів ризикують не знайти справжнього какао у новорічних подарунках. Через екстремальну волатильність цін на сировину та неврожаї в Африці, кондитерська індустрія почала глобальний перехід на «альтернативний шоколад». Про це пише «Главком» із посиланням на CNBC.

Останні роки стали справжнім випробуванням для ринку какао. Погані погодні умови в Гані та Кот-д'Івуарі – країнах, що забезпечують більшу частину світового постачання – призвели до критичного зниження врожайності. Це спровокувало неймовірні стрибки цін: у 2024–2025 роках фьючерси на какао злітали до історичного максимуму понад $12 тис., після чого впали на 50% на тлі перших ознак відновлення. Така нестабільність змушує бізнес шукати радикальні рішення. За даними статистики, лише за останній рік ціни на готовий шоколад у світі зросли на 30%.

Щоб зберегти доступну ціну для масового споживача, виробники змінюють рецептуру. На полицях магазинів дедалі частіше з’являються продукти з маркуванням «зі смаком шоколаду» замість справжнього складу.

Серед найпопулярніших альтернатив є кероб (рожкове дерево): класичний замінник, що не містить кофеїну. Гарбузове насіння та нут – нові технологічні рішення для створення текстури та смаку. Рослинні жири використовують для заміни дорогого какао-масла.



Експерти, опитані CNBC, вважають, що ринок солодощів незворотно розділиться на два табори. Більша частина масового ринку перейде на сурогати та рослинні аналоги. Водночас справжні плитки зі 100% вмістом какао-продуктів перейдуть у категорію Luxury. «Альтернативний шоколад захопить мас-маркет, тоді як справжній шоколад дедалі більше ставатиме предметом розкоші, доступним не кожному», – зазначають аналітики.

