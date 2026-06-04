Міністерка культури Бережна замилувала українців світлиною з донькою

Тетяна Бережна: «Моє натхнення завжди зі мною»

Віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики України – Міністерка культури України Тетяна Бережна прибула до Латвії з робочим візитом. Однак за кордон посадовиця полетіла зі своєю донькою. Про це розповідає «Главком» із посиланням на допис міністерки в Іnstagram.

Тетяна Бережна поділилася світлиною із донькою. На фото міністерка показалася у діловому вбранні. Для офіційного візиту вона вбралася у бежевий жакет та чорну спідницю, її образ підкреслили підбори.

На фото можна побачити, як Тетяна Бережна йде на підборах та тримає на руках свою доньку. Це фото міністерка доповнила підписом: «Моє натхнення завжди зі мною».

Цей кадр прокоментували українці. Користувачі відмітили те, що посадовиця поєднує материнство та роботу. Дехто з коментаторів зазначив, що міністерка є прикладом та натхненням для інших жінок.

«Пані Тетяно, ви ще й на підборах. Героїня».

«Ви величезний приклад для наслідування і натхнення для багатьох жінок».

«Тетяно, це неймовірно сильно. Дякую вам за це. Чоловіки, сподіваюсь, ви зрозуміли натяк».

«І тільки мами розуміють як це важко, але важливо».

«Найкраща матуся».

«Ви чудові».

«Надихаюсь»

Нагадаємо, міністерка культури України Тетяна Бережна 25 грудня 2025 року народила доньку. Міністерка стала мамою на Різдво. У святковий вечір Різдва міністерка культури Тетяна Бережна поділилася на своїх сторінках у соцмережах щемливою подією.

Як писав «Главком», 1 жовтня, Рада призначила Тетяну Бережну на посаду віцепрем’єр-міністра з питань гуманітарної політики – міністра культури України. «За» проголосували 266 народних депутатів. Нардеп Ярослав Железняк наголосив, що Бережна стала п'ятим міністром культури за останні п'ять років.