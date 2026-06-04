Міністерка культури Бережна замилувала українців світлиною з донькою
Тетяна Бережна: «Моє натхнення завжди зі мною»
Віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики України – Міністерка культури України Тетяна Бережна прибула до Латвії з робочим візитом. Однак за кордон посадовиця полетіла зі своєю донькою. Про це розповідає «Главком» із посиланням на допис міністерки в Іnstagram.
Тетяна Бережна поділилася світлиною із донькою. На фото міністерка показалася у діловому вбранні. Для офіційного візиту вона вбралася у бежевий жакет та чорну спідницю, її образ підкреслили підбори.
На фото можна побачити, як Тетяна Бережна йде на підборах та тримає на руках свою доньку. Це фото міністерка доповнила підписом: «Моє натхнення завжди зі мною».
Цей кадр прокоментували українці. Користувачі відмітили те, що посадовиця поєднує материнство та роботу. Дехто з коментаторів зазначив, що міністерка є прикладом та натхненням для інших жінок.
- «Пані Тетяно, ви ще й на підборах. Героїня».
- «Ви величезний приклад для наслідування і натхнення для багатьох жінок».
- «Тетяно, це неймовірно сильно. Дякую вам за це. Чоловіки, сподіваюсь, ви зрозуміли натяк».
- «І тільки мами розуміють як це важко, але важливо».
- «Найкраща матуся».
- «Ви чудові».
- «Надихаюсь»
Нагадаємо, міністерка культури України Тетяна Бережна 25 грудня 2025 року народила доньку. Міністерка стала мамою на Різдво. У святковий вечір Різдва міністерка культури Тетяна Бережна поділилася на своїх сторінках у соцмережах щемливою подією.
Як писав «Главком», 1 жовтня, Рада призначила Тетяну Бережну на посаду віцепрем’єр-міністра з питань гуманітарної політики – міністра культури України. «За» проголосували 266 народних депутатів. Нардеп Ярослав Железняк наголосив, що Бережна стала п'ятим міністром культури за останні п'ять років.
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