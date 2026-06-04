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Міністерка культури Бережна замилувала українців світлиною з донькою

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Тетяна Бережна зі своєю донькою
фото: tetyana__b/Instagram

Тетяна Бережна: «Моє натхнення завжди зі мною»

Віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики України – Міністерка культури України Тетяна Бережна прибула до Латвії з робочим візитом. Однак за кордон посадовиця полетіла зі своєю донькою. Про це розповідає «Главком» із посиланням на допис міністерки в Іnstagram.

Тетяна Бережна поділилася світлиною із донькою. На фото міністерка показалася у діловому вбранні. Для офіційного візиту вона вбралася у бежевий жакет та чорну спідницю, її образ підкреслили підбори. 

Міністерка культури Бережна замилувала українців світлиною з донькою фото 1
фото: tetyana__b/Instagram

На фото можна побачити, як Тетяна Бережна йде на підборах та тримає на руках свою доньку. Це фото міністерка доповнила підписом: «Моє натхнення завжди зі мною».

Цей кадр прокоментували українці. Користувачі відмітили те, що посадовиця поєднує материнство та роботу. Дехто з коментаторів зазначив, що міністерка є прикладом та натхненням для інших жінок.

  • «Пані Тетяно, ви ще й на підборах. Героїня».
  • «Ви величезний приклад для наслідування і натхнення для багатьох жінок».
Міністерка культури Бережна замилувала українців світлиною з донькою фото 2
фото: tetyana__b/Instagram
  • «Тетяно, це неймовірно сильно. Дякую вам за це. Чоловіки, сподіваюсь, ви зрозуміли натяк».
  • «І тільки мами розуміють як це важко, але важливо».
Міністерка культури Бережна замилувала українців світлиною з донькою фото 3
фото: tetyana__b/Instagram
  • «Найкраща матуся».
  • «Ви чудові».
Міністерка культури Бережна замилувала українців світлиною з донькою фото 4
фото: tetyana__b/Instagram
  • «Надихаюсь»

Нагадаємо, міністерка культури України Тетяна Бережна 25 грудня 2025 року народила доньку. Міністерка стала мамою на Різдво. У святковий вечір Різдва міністерка культури Тетяна Бережна поділилася на своїх сторінках у соцмережах щемливою подією.

Як писав «Главком», 1 жовтня, Рада призначила Тетяну Бережну на посаду віцепрем’єр-міністра з питань гуманітарної політики – міністра культури України. «За» проголосували 266 народних депутатів. Нардеп Ярослав Железняк наголосив, що Бережна стала п'ятим міністром культури за останні п'ять років.

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Теги: міністр діти фото

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