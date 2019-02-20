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    Жизнь

    Наталья Валевская призналась, почему до сих пор не смогла стать мамой

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    Наталья Валевская - Наталья Валевская призналась, почему до сих пор не смогла стать мамой
    Наталья Валевская
    facebook.com/ValevskaOfficial

    Украинская певица открыто призналась, что не может родить и-за проблем со здоровьем

    Украинская певица Наталья Валевская, которая стала популярной после участия в проекте «Шанс», откровенно рассказала о проблемах, из-за которых не может забеременеть. Артистка призналась на своей странице в соцсети, что ей уже несколько лет безуспешно пытается стать мамой и решилась на серьезную операцию ради будущего ребенка.

    «В какой-то момент я поняла, что больше всего в жизни я хочу стать матерью. И уже много лет, к сожалению, эта мечта остается только мечтой. Однако я не собираюсь сдаваться и решительно настроена. Важно, чтобы Бог послал специалиста, который правильно поставит диагноз и назначит эффективное лечение. Я много лет уже обращаюсь к лучшим специалистам и свято верю, что все сделано по укреплению здоровья, принесет столь желанный результат, и Господь подарит нам ребенка. Поэтому сознательно делаю следующий шаг и ложусь на операцию ради своего здоровья и для здоровья нашего будущего малыша».

    Наталья Валевская также отметила, что поделилась со своими переживаниями в сети для того, чтобы показать пример другим парам, которые отчаянно пытаются завести детей.  

    Спустя несколько часов, артистка опубликовала снимок из больничной палаты и написала, что операция прошла успешно.

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