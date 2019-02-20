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    Шоу-биз

    Певица Юлия Лорд представила новый сингл

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    Певица Юлия Лорд представила новый сингл

    Релиз альбома запланирован на конец 2019 года

    Известная украинская певица в течение прошлого года энергично работала над созданием нового материала и теперь можно оценить одну из первых песен будущего альбома «Белое:Черное».

    «Белое:Черное ... Баланс между белым и черным мы не контролируем, но если панику заменить на сосредоточенность, страх - на легкость, света становится больше. Даря его друг другу, мы делаем темноту не такой и темной. Становится понятно, что надо сделать в сложной ситуации, чтобы изменить ее к лучшему. Наш внутренний космос генерирует любовь и красоту в постоянном противостоянии между светлым и темным. Свет звезд, темная материя, инь-янь - это мы», - расшифровала глубокий смысл песни Юлия Лорд.

    Трек вобрал в себя легкость электро-попа, с которым певицу связывает малоизвестная версия песни «Танец душ». Эта версия, в частности, обязательно войдет в альбом, релиз которого запланирован ближе к концу года.

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    Украинская музыка певица
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