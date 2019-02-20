В ванной: Светлана Лобода поделилась пикантными снимками



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Светлана Лобода instagram.com/lobodaofficial

36-летняя певица пополнила аккаунт в соцсети новыми фотографиями

На снимках Светлана Лобода позирует в соблазнительном мини.

Сценические образ Светланы напрочь пропитаны провокацией. Неудивительно, что на светских мероприятиях звезда поддерживает имидж. Так было и на вечеринке, которую исполнительница хита «К черту любовь» посетила вчера.

Лобода не удержалась от того, чтобы сфотографироваться в ванне, наполненной шарами. Экс-солистка группы «Виа Гра» забралась в декорацию для снимков в коротком блестящем платье и босоножках на шпильке. Наряд подчеркнул бесконечно длинные ноги звезды. «Маленькая вечеринка еще никого не убивала», — подписала кадр знаменитость.

Напомним, что на прошлой неделе украинская певица Светлана Лобода, которая последнее годы не только активно выступает в РФ, но и стала вокальным тренером российского шоу «Голос», выпустила клип на песню Instadrama. Новое видео сразу оказалось в центре внимания меломанов и собрало тысячи лайков.

Джерело: graziamagazine.ru