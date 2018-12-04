Наталья Водянова призналась, почему не стала «ангелом» Victoria's Secret



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Наталья Водянова

Стать одной из «ангелов» мечтает практически каждая модель

Наталья Водянова — одна из самых успешных моделей современности. Она не раз становилась музой великих дизайнеров, появлялась на обложках мировых глянцев и принимала участие в крупных фэшн-шоу. Но несмотря на это, модель ни разу не участвовала в показах Victoria’s Secret.

И вот на днях в Instagram Наталья ответила поклоннице на вопрос, почему она не стала «ангелом» известного бельевого бренда.

«Речь идёт о моральном контракте. Мне сказали, что если я в Вог, то не могу работать для В. С. Вот так вот. Сейчас это более совместимые вещи, хотя в исключительных случаях», — написала модель.

Напомним, что карьера Натальи Водяновой началась в 16 лет. Тогда еще совсем юная она была зачислена в модельное агентство «Евгения» в своем родном городе Нижнем Новгороде. Затем красавицу заметил скаут из агентства Viva Model Managemen, после чего сотрудничать с Натальей стали мировые бренды, такие как Chanel, Dior, Valentino, Givenchy и многие другие.

Джерело: graziamagazine.ru