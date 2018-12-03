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    Шоу-биз

    Дакота Джонсон надела платье украинского бренда на кинофестивале в Марракеше

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    Дакота Джонсон - Дакота Джонсон надела платье украинского бренда на кинофестивале в Марракеше
    Дакота Джонсон

    Над образом Дакоты работала звездный стилист Кейт Янг.

    Американская актриса Дакота Джонсон посетила 17-й ежегодный Международный кинофестиваль в Марракеше. На красной дорожке Дакота появилась в минималистичном платье жемчужного цвета из весенней коллекции украинского бренда Bevza. Наряд звезды дополнили золотистые босоножки Giuseppe Zanotti.

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    Над образом Дакоты работала звездный стилист Кейт Янг. Она также выбрала для актрисы красное платье в пайетках Celine by Hedi Slimane.

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    Ранее сообщалось, что Дакота Джонсон была замечена после йоги. В топе, который эффектно демонстрировал ее идеальный пресс она опровергла слухи о своей беременности от певца Криса Мартина.

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    Дакота Джонсон надела платье украинского бренда на кинофестивале в Марракеше
    Дакота Джонсон надела платье украинского бренда на кинофестивале в Марракеше
    Дакота Джонсон надела платье украинского бренда на кинофестивале в Марракеше
    Дакота Джонсон надела платье украинского бренда на кинофестивале в Марракеше
    Дакота Джонсон надела платье украинского бренда на кинофестивале в Марракеше
    Дакота Джонсон надела платье украинского бренда на кинофестивале в Марракеше
    Дакота Джонсон надела платье украинского бренда на кинофестивале в Марракеше
    Дакота Джонсон надела платье украинского бренда на кинофестивале в Марракеше
    Дакота Джонсон надела платье украинского бренда на кинофестивале в Марракеше
    Дакота Джонсон надела платье украинского бренда на кинофестивале в Марракеше
    Дакота Джонсон надела платье украинского бренда на кинофестивале в Марракеше
    Дакота Джонсон надела платье украинского бренда на кинофестивале в Марракеше
    Дакота Джонсон надела платье украинского бренда на кинофестивале в Марракеше
    Дакота Джонсон надела платье украинского бренда на кинофестивале в Марракеше
    Дакота Джонсон надела платье украинского бренда на кинофестивале в Марракеше
    Дакота Джонсон надела платье украинского бренда на кинофестивале в Марракеше
    Дакота Джонсон надела платье украинского бренда на кинофестивале в Марракеше
    Дакота Джонсон надела платье украинского бренда на кинофестивале в Марракеше

    Позже Джонсон заметили в стильном наряде, когда она шла с шоу Джимми Кимелла.

    О совместном ребенке Дакоты и Мартина заговорили недавно, после того, как пара на вечеринке посвященной дню рождения Джонсон, сообщила, что ждет мальчика.

     

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