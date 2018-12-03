Дакота Джонсон надела платье украинского бренда на кинофестивале в Марракеше



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Дакота Джонсон

Над образом Дакоты работала звездный стилист Кейт Янг.

Американская актриса Дакота Джонсон посетила 17-й ежегодный Международный кинофестиваль в Марракеше. На красной дорожке Дакота появилась в минималистичном платье жемчужного цвета из весенней коллекции украинского бренда Bevza. Наряд звезды дополнили золотистые босоножки Giuseppe Zanotti.

Над образом Дакоты работала звездный стилист Кейт Янг. Она также выбрала для актрисы красное платье в пайетках Celine by Hedi Slimane.

Ранее сообщалось, что Дакота Джонсон была замечена после йоги. В топе, который эффектно демонстрировал ее идеальный пресс она опровергла слухи о своей беременности от певца Криса Мартина.

Позже Джонсон заметили в стильном наряде, когда она шла с шоу Джимми Кимелла.

О совместном ребенке Дакоты и Мартина заговорили недавно, после того, как пара на вечеринке посвященной дню рождения Джонсон, сообщила, что ждет мальчика.