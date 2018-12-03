Элтон Джон рассказал о последнем подарке Фредди Меркьюри



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Британский певец признался, что во времена их дружбы с Фредди они дали друг другу женские имена

71-летний Элтон Джон вспомнил о последних месяцах жизни вокалиста группы Queen Фредди Меркьюри. По его словам, они были «страшными». Певец признался, что был опустошен новостью, что близкий для него человек болен СПИДом.

Через неделю после похорон он получил посылку от него. Это была вещь, завернутая в обычную наволочку. Когда он развернул ее, то увидел, что это картина Генри Скотта Тука. Фредди знал, что английский импрессионист, известный своими изображениями обнажённых мальчиков и подростков, – один из любимых художников Джона.

Британский певец признался, что во времена их дружбы с Фредди они дали друг другу женские имена. Первый был Мелиной, а второй – Шарон. К полученной картине была приложена записка Меркьюри: «Дорогая Шарон, я подумал, что тебе это понравится. С любовью, Мелина. Счастливого Рождества».