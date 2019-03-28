Найдена похищенная 20 лет назад картина Пабло Пикассо



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Фото: Tetteroo

Портрет работы Пикассо нашел известный охотник за украденными произведениями живописи голландец Артур Бранд

Известный голландский охотник за произведениями искусства Артур Бранд сообщил, что нашел полотно Пабло Пикассо, которое было украдено с борта яхты саудовского шейха в 1999 году.

Речь идет о портрете «Бюст женщины (Дора Маар)», которая была написана в 1938 году. Французская художница и фотограф Дора Маар была любовницей и музой Пабло Пикассо в течение семи лет.

Как сообщил Бранд агентству Associated Press, в течение многих лет картина использовалась как залог в различных криминальных сделках по продаже оружия и наркотиков. Полотно было похищено с яхты «Корал Айленд», саудовского шейха Абдулы Мохсена Абдуламалика аш-Шейха, когда она стояла на ремонте на Антибских островах. Долгое время считалось, что работа Пикассо уничтожена - как известно, краденое искусство невозможно продать легальным способом.

Бранд взялся за поиски в 2015 году. Детектив распространил информацию о том, что он разыскивает картину, в определенных арт-кругах. В марте на него вышли представители голландского бизнесмена и доставили портрет, завернутый в простыню и черные мешки для мусора, в его квартиру в Амстердаме. По словам Бранда, бизнесмен не знал, что с ней делать. «Он полагал, что приобрел ее вполне законно. И действительно, сделка была вполне законной, а вот метод оплаты нет», - заявил он.

Детектив также признался, что, получив картину, повесил ее на одну ночь у себя дома.

Джерело: Esquire