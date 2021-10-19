Назван самый полезный вид спорта

Врач и ведущий Комаровский назвал самым полезным спортом легкую атлетику и плавание

Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал самые полезные для детей виды спорта. О том, на какие секции стоит обратить внимание родителям, он рассказал во время прямого эфира в Instagram.

По словам доктора, в число самых полезных входит легкая атлетика, плавание, а также другие неконтактные игровые занятия. «Игра – круто, но хорошо, когда вас не бьют по ногам, когда вы не получаете мячом в морду, как в том же баскетболе», – пояснил специалист.

Комаровский также порекомендовал детям заниматься любыми видами спорта, которые подразумевают игру через сетку, например, теннис и волейбол. «Если ребенок раз в неделю играет в теннис, раз в неделю плавает, то это просто прекрасно», – добавил он.

Врач также посоветовал подписчикам избегать посещения поликлиник без крайней необходимости из-за обострения эпидемиологической ситуации с пандемией COVID-19. По мнению врача, обстановка стабилизируется в ближайший год.

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