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    Назван самый полезный вид спорта

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    Назван самый полезный вид спорта

    Врач и ведущий Комаровский назвал самым полезным спортом легкую атлетику и плавание

    Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал самые полезные для детей виды спорта. О том, на какие секции стоит обратить внимание родителям, он рассказал во время прямого эфира в Instagram.

    По словам доктора, в число самых полезных входит легкая атлетика, плавание, а также другие неконтактные игровые занятия. «Игра – круто, но хорошо, когда вас не бьют по ногам, когда вы не получаете мячом в морду, как в том же баскетболе», – пояснил специалист.

    Комаровский также порекомендовал детям заниматься любыми видами спорта, которые подразумевают игру через сетку, например, теннис и волейбол. «Если ребенок раз в неделю играет в теннис, раз в неделю плавает, то это просто прекрасно», – добавил он.

    Врач также посоветовал подписчикам избегать посещения поликлиник без крайней необходимости из-за обострения эпидемиологической ситуации с пандемией COVID-19. По мнению врача, обстановка стабилизируется в ближайший год.

    Ранее «Скотч» сообщал, что новый образ Зеленской вызвал оживленный спор в сети.

    Модный наряд Зеленской состоит из двух частей. Сдержанный верх с V-образным вырезом, подпоясанный поясом, и юбка с двумя широкими складками. Костюм Зеленской очень напоминает тот, который носила главная героиня Алисы Фрейндлих в фильме «Служебный роман».

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    Теги: здоровый образ жизни Евгений Комаровский
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    Назван самый полезный вид спорта