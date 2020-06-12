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    Жизнь

    51-летняя модель с идеальной фигурой и глубоким декольте украсила Vogue

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    Датская супермодель Хелена Кристенсен - 51-летняя модель с идеальной фигурой и глубоким декольте украсила Vogue
    Датская супермодель Хелена Кристенсен
    Фото: @helenachristensen

    Подписчики оценили внешний вид модели в комментариях под публикацией

    Датская супермодель Хелена Кристенсен снялась в откровенном наряде для британской версии журнала Vogue. Серия снимков появилась в ее Instagram-аккаунте.

    51-летняя модель сфотографировалась в зеркало на природе в светлом шелковом платье с запахом бренда Dior. Наряд оформлен глубоким декольте и объемным бантом.

    Фотосессия прошла в рамках благотворительной акции, во время которой знаменитости отдают свои старые вещи на продажу. Их можно приобрести на сайте издания. Отмечается, что все собранные средства будут направлены медицинским работникам, чья деятельность непосредственно связана с борьбой с пандемией коронавируса.

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    51-летняя модель с идеальной фигурой и глубоким декольте украсила Vogue
    51-летняя модель с идеальной фигурой и глубоким декольте украсила Vogue
    Фото: @helenachristensen

    Подписчики оценили внешний вид модели в комментариях под публикацией. «Мне кажется, что ты не стареешь», «Шикарная Хелена», «Просто невероятная», «Красивая женщина», «Идеальное тело!» - высказывались поклонники.

    В апреле Хелена Кристенсен показала подтянутую фигуру в бикини во время самоизоляции из-за вспышки коронавируса. На одном из снимков она попозировала в черном купальнике с глубоким декольте, а на другом ее запечатлели в слитном бикини бордового цвета.

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