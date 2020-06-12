Элизабет Херли встретила 55-й день рождения обнаженной в ванне (фото)



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Британская актриса Элизабет Херли instagram.com/elizabethhurley1/

Поклонники пришли в восторг от нового снимка звезды

В это сложно поверить, но 10 июня британской актрисе Элизабет Херли исполнилось 55 лет! Ее красота сводит мужчин с ума так же, как и 30 лет назад. А Лиз, зная это, любит публиковать пикантные фото. Так, в день своего юбилея, звезда сфотографировалась полностью обнаженной.

Звезда сериала «Сплетница» не унывает из-за того, что не смогла устроить шумную вечеринку с друзьями и нашла. Вместо этого она устроила откровенную фотосессию в ванне. Актриса сделала высокую укладку, макияж смоки-айс, а на губы нанесла блеск. Освободив тело от одежды, Лиз погрузилась в ванну с пеной.

instagram.com/elizabethhurley1/

Очаровательно улыбаясь, Херли вскинула руки вверх и приподняла одну ногу. «С днем рождения меня! Это пятый день рождения, который мы отпраздновали за время самоизоляции с моей семьей, включая 80-летие моей матери и 18-летие моего сына, — прокомментировала свой новый пост Элизабет. — Я благодарна за то, что счастлива и здорова, за то, что у меня лучшая семья и друзья. Надеюсь, что скоро начнется настоящая жизнь».

Поклонники пришли в восторг от нового снимка звезды. «Потереть спинку?», «Ты становишься все красивее с каждым годом», «Невероятная женщина», «Проклятые пузырьки», «Изящная и женственная Лиз», — высказались мужчины в комментариях к фото.