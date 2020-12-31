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    Жизнь

    Не только одежда. Дизайнерские решения Пьера Кардена для автомобилей (фото)

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    Не только одежда. Дизайнерские решения Пьера Кардена для автомобилей (фото)

    К каким машинам приложил руку легендарный французский кутюрье

    29 декабря в возрасте 98 лет ушел из жизни французский модельер Пьер Карден. Свою карьеру он начинал еще в модных домах Jeanne Paquin и Schiaparelli, создавал костюмы для фильмов и спектаклей, работал портным у Кристиана Диора — а в 1950-м открыл собственное дело. В шестидесятые он прославился авангардными коллекциями, вдохновленными научной фантастикой. А еще сделал моду массовой и сравнительно доступной, начав продавать готовую одежду в универсамах.

    Модельер запатентовал более 500 своих изобретений. В сентябре 2009 года его объявили послом доброй воли Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН. Пьер Карден — владелец многочисленной недвижимости вокруг Елисейского дворца в VIII округе Парижа.

    Карден использовал свое имя как бренд. У него была собственная линия парфюмерии и косметики Pierre Cardin. В 2011 году модельер попытался продать свой бизнес за €1 млрд, но покупателя так и не нашел.

    Кроме того, Карден разрабатывал дизайн интерьеров автомобилей. В частности, он сотрудничал с American Motors Corporation. Собрали для вас самые впечатляющие дизайны фрацуза для автомобилей.

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    1975 Sbarro Stash Cardin В семидесятые Карден приложил руку к суперкару Sbarro Stash эксцентричного итало-швейцарского дизайнера Франко Сбарро. Один из пяти собранных спорткаров получил салон за авторством французского кутюрье.
    1972 год, AMC Javelin Pierre Cardin Американская компания American Motors Corporation уступала по масштабам «большой тройке» — и чтобы конкурировать с General Motors, Ford и Chrysler, нередко использовала необычные решения. В семидесятые AMC первой начала вместе с известными кутюрье создавать особые серии своих машин.
    1969 год. Simca 1100 Pierre Cardin На парижском автосалоне 1969 года Пьер Карден вместе с парой моделей, облаченных в футуристические кожаные костюмы, представил свой вариант малолитражки Simca 1100.
    1980 Pierre Cardin Evolution I В 1980-м в США была образована фирма Pierre Cardin Automotive. Планировалось заниматься люксовой кастомизацией престижных американских машин — такие услуги набирали популярность ещё с семидесятых. Первым проектом стала доработка большого купе Cadillac Eldorado — мир узнал эту машину под претенциозным названием Pierre Cardin Evolution I.

     Читайте также: Умер Пьер Карден. Что нужно знать о легендарном модельере

     

    Теги: знаменитости автомобиль бизнес одежда умер
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