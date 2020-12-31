Не только одежда. Дизайнерские решения Пьера Кардена для автомобилей (фото)

К каким машинам приложил руку легендарный французский кутюрье

29 декабря в возрасте 98 лет ушел из жизни французский модельер Пьер Карден. Свою карьеру он начинал еще в модных домах Jeanne Paquin и Schiaparelli, создавал костюмы для фильмов и спектаклей, работал портным у Кристиана Диора — а в 1950-м открыл собственное дело. В шестидесятые он прославился авангардными коллекциями, вдохновленными научной фантастикой. А еще сделал моду массовой и сравнительно доступной, начав продавать готовую одежду в универсамах.

Модельер запатентовал более 500 своих изобретений. В сентябре 2009 года его объявили послом доброй воли Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН. Пьер Карден — владелец многочисленной недвижимости вокруг Елисейского дворца в VIII округе Парижа.

Карден использовал свое имя как бренд. У него была собственная линия парфюмерии и косметики Pierre Cardin. В 2011 году модельер попытался продать свой бизнес за €1 млрд, но покупателя так и не нашел.

Кроме того, Карден разрабатывал дизайн интерьеров автомобилей. В частности, он сотрудничал с American Motors Corporation. Собрали для вас самые впечатляющие дизайны фрацуза для автомобилей.