Время позорных историй: Селена Гомес рассказала, как намочила штаны на концерте Эда Ширана

Звезда поделилась самой позорной историей из жизни

На днях американская поп-звезда Селена Гомес поучаствовала в шоу на радио Kiss FM, где сыграла в игру «правда или ложь». Правила такие: участник рассказывает три истории, а ведущий угадывает, какая из них правдивая, а какая-не очень.

Так, первой историей была история про слегка «намокшие штаны» во время концерта Эда Ширана.

Потом Селена рассказала про день рождения своей кузины: якобы во время торжества ее крестник подошел к большому праздничному торту и начал хватать его руками, за пару секунд разрушив все старания кропотливых кондитеров.

Третьим стал рассказ о воинах Масаи, которых певице однажды удалось повидать. По словам Селены, они научили ее, как пользоваться оружием и стрелять из лука. А когда время пришло ведущим угадывать правдивую историю, они выбрали про торт на дне рождения кузины Селены. На самом же деле правдой был рассказ про намокшие штаны!

«Концерт Эда Ширана. И я еще никому и никогда этого не рассказывала», — сказала Селена Гомес.

Ранее «Скотч» сообщал, что 56-летняя Моника Беллуччи в откровенном платье вызвала фурор.

Пикантный кадр для итальянского Vogue привел фанатов артистки в восторг. Звезду осыпали комплиментами. «Самая обаятельная женщина планеты», «Невероятная», «Нежный цветок!», «Легенда», «Вдохновляющая», «Королева стиля», «Пленяющее декольте!», «Идеал женственности и сексуальности», «Очень горячая», «Настоящая леди», — прокомментировали пользователи Instagram

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