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    Не успел развестись, а роман закрутил: Дональда Трампа-младшего застукали с новой возлюбленной

    • Сьогодні, 10:37
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    Дональд Трамп-младший
    Дональд Трамп-младший

    Новой избранницей стала известная телеведущая

    Дональд Трамп-младший сейчас находится в бракоразводном процессе с супругой Ванессой, однако это не мешает ему заводить новые отношения. Как сообщают зарубежные источники, сын президента США уже несколько недель встречается с телеведущей канала Fox News Кимберли Гилфойл.

    Пару не раз замечали на вечеринках, когда они приезжали и уезжали вместе. По словам источников, Трамп-младший проводит почти все свободное время с новой возлюбленной: «Им хорошо вместе, и они этого не скрывают».

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    Кимберли Гилфойл

    Напомним, что Дональда Трамп-младшей и его жена Ванессы разводятся после 13 лет брака, стало известно в марте. Причиной разрыва называли частые разъезды сына президента США и разлуку с семьей. Кроме того, бизнесмен неоднократно изменял супруге

    Джерело: graziamagazine.ru

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