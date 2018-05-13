Не успел развестись, а роман закрутил: Дональда Трампа-младшего застукали с новой возлюбленной

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Дональд Трамп-младший

Новой избранницей стала известная телеведущая

Дональд Трамп-младший сейчас находится в бракоразводном процессе с супругой Ванессой, однако это не мешает ему заводить новые отношения. Как сообщают зарубежные источники, сын президента США уже несколько недель встречается с телеведущей канала Fox News Кимберли Гилфойл.

Пару не раз замечали на вечеринках, когда они приезжали и уезжали вместе. По словам источников, Трамп-младший проводит почти все свободное время с новой возлюбленной: «Им хорошо вместе, и они этого не скрывают».

Кимберли Гилфойл

Напомним, что Дональда Трамп-младшей и его жена Ванессы разводятся после 13 лет брака, стало известно в марте. Причиной разрыва называли частые разъезды сына президента США и разлуку с семьей. Кроме того, бизнесмен неоднократно изменял супруге

Джерело: graziamagazine.ru