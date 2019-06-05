Не виновен: с Криштиану Роналду сняты обвинения в изнасиловании



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Десять лет назад Кэтрин Майорга обвинила футболиста Криштиану Роналду в изнасиловании

Тогда история не получила широкого распространения: по некоторым данным, спортсмен предложил девушке щедрые откупные - 375 тысяч долларов, и вопрос был закрыт.

Спустя много лет, в сентябре 2018-го, Кэтрин решила напомнить о себе, подав на Криштиану в суд, и заявив, что тогда он нанес ей психологическую травму, в результате которой она и согласилась на такое некомпетентное урегулирование вопроса. Полиция Лас-Вегаса, города, где и произошел инцидент, возобновила дело против футболиста. После обвинений Роналду временно прекратил выступления за сборную Португалии.

Сегодня американский портал Bloomberg сообщил: в деле поставлена точка, судебный иск против Роналду был отклонен. Как удалось урегулировать вопрос на этот раз, не раскрывается.

Еще в октябре Роналду прокомментировал инцидент:

«Я решительно отрицаю выдвигаемые против меня обвинения. Изнасилование - отвратительное преступление, которое противоречит всему, что я из себя представляю и во что верю. Мне бы хотелось очистить свое имя. Я отказываюсь транслировать медиаспектакль, созданный людьми, которые хотят рекламировать себя за мой счет».

Сообщается, что теперь Криштиану Роналду сможет участвовать в Международном Кубке Чемпионов со своим клубом "Ювентус" этим летом.

Джерело: Hello!