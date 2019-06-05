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    Жизнь

    Кейт Бекинсейл проверила дочь на употребление наркотиков из-за вещего сна

    • Розсилка
    Кейт Бекинсейл с дочкой - Кейт Бекинсейл проверила дочь на употребление наркотиков из-за вещего сна
    Кейт Бекинсейл с дочкой

    Кейт Бекинсейл умеет удивлять не только откровенными фото, неприличными подарками и пристрастием к костюмам лошадей

    Несколько часов назад актриса поделилась с подписчиками перепиской с дочерью, где она пыталась выяснить, употребляет ли Лили запрещенные вещества. А все потому, что звезде приснился тревожный сон.

    Кейт Бекинсейл опубликовала переписку с дочерью в Instagram. Актриса начала диалог с Лили Мо Шин с обескураживающего вопроса: «Ты употребляешь много кокаина?!». Ее дочь явно была сбита с толку, но ответила: «Я вообще его не употребляю. А что происходит? Эй? Ты не можешь просто задать мне такой вопрос и замолчать!». Тогда Кейт объяснила Лили, что ей приснился сон, где та баловалась наркотиками, и звезда проснулась очень злой. Под снимком Бекинсейл объяснила подписчикам, что должна была проверить, поскольку сон мог оказаться вещим. Специфический юмор матери не пришелся Лили по вкусу, и она назвала Кейт сумасшедшей.

    В комментариях к посту нашлось немало шутников, один из которых написал: «А мне приснилось, что я был в цирке, полном карликов на лошадях, и всем этим заправляла Кайли Миноуг. Я проснулся разочарованным, но не стал проверять, было ли такое на самом деле». А вот телеведущая Челси Хэндлер отметила, что в жизни каждой матери должен быть подобный разговор с детьми.

    Джерело: popcornnews

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