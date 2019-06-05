Рианна арендовала целый остров для записи альбома



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Рианна

Для 31-летней Рианны мало простой звукозаписывающей студии

Певица арендовала целый остров в графстве Эссекс на юго-востоке Англии для записи нового альбома.

На радость фанатов РиРи приступила к работе над новой пластинкой. Свое творчество она записывает в студии, принадлежащей музыкальному продюсеру Найджелу Фриеде, на острове Осея. Туда же певица пригласила своих родных.

«Рианна позвала к себе свою семью, чтобы провести с ними время, пока работает в дали от других своих проектов. В последнее время она мало проводила время в студии, потому что была сосредоточена на собственной линии макияжа, одежды и нижнего белья», — передает слова источника портал The Mirror.

Студия Miloco Studios на острове Осея уже давно полюбилась многим музыкантам, которые хотят творческого уединения. Добраться до суши можно лишь в течение четырех часов два раза в день во время отлива. В студии у Рианны есть все не только для работы, но и для отдыха: спортзал, бассейн, кинотеатр и несколько жилых коттеджей.

Барбадосская красавица может легко позволить себе такую роскошь: в новом рейтинге Forbes Рианна обошла Мадонну и Бейонсе в борьбе за звание самой богатой певицы. Ее состояние оценивается в 600 миллионов долларов.

Ранее РиРи сообщила, что уже целый год живет в Лондоне. Так она ближе к своей команде Fenty и возлюбленному Хассану Джамилю. Свои отношения знаменитая красотка не афиширует, вызывая тем самым повышенный интерес к личной жизни.

Джерело: graziamagazine.ru