Netflix назвал самые популярные в США зарубежные сериалы
В список попали сериалы из Германии, Испании, Турции, России и других стран
«Варвары» стали самым популярным иностранным сериалом среди американцев в 2020 году
Компания Netflix опубликовала список самых востребованных в США зарубежных сериалов.
В список, составленный американской платформой, попали шоу из Германии, Испании, Турции, России и других стран.
10 самых популярных зарубежных сериалов Netflix в США:
«Варвары» (Германия) - историческая драма, рассказывающая о противостоянии германских племен и Древнего Рима.
«Дождь» (Дания) - постапокалиптическая история о вирусе, который уничтожил почти все население скандинавских стран.
«Тьма» (Германия) - научная фантастика о путешествиях во времени с пятью основными временными линиями и тремя параллельными мирами.
«Бумажный дом» (Испания) - криминальная драма о авантюристов, которые грабят королевский монетный двор и Банк Испании.
«Темное желание» (Мексика) - триллер о супружеской измене.
«Рагнарек» (Норвегия) - рассказывает о супергерое-подростка, который борется с изменением климата и загрязнением окружающей среды.
«Всегда ведьма» (Колумбия) - история о ведьме Кармен Егилус, действия происходят в 17 веке и в современности.
«Эпидемия» (Россия) - после падения Москвы от смертельного вируса группа выживших, отправляется на остров посреди Вонгозера в Карелии, спасаясь от инфекции.
«Семь смертных грехов: Гнев богов» (Япония) - аниме о сброшенную принцессу, которая ищет своих сторонников - группу воинов, называющих себя Семь смертных грехов.
«Хакан-защитник» (Турция) - о владельце магазина Хакана, который принимает на себя миссию охранять Стамбул от бессмертных из прошлого.
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