Netflix назвал самые популярные в США зарубежные сериалы

В список попали сериалы из Германии, Испании, Турции, России и других стран

«Варвары» стали самым популярным иностранным сериалом среди американцев в 2020 году

Компания Netflix опубликовала список самых востребованных в США зарубежных сериалов.

В список, составленный американской платформой, попали шоу из Германии, Испании, Турции, России и других стран.

10 самых популярных зарубежных сериалов Netflix в США:

«Варвары» (Германия) - историческая драма, рассказывающая о противостоянии германских племен и Древнего Рима.

«Дождь» (Дания) - постапокалиптическая история о вирусе, который уничтожил почти все население скандинавских стран.

«Тьма» (Германия) - научная фантастика о путешествиях во времени с пятью основными временными линиями и тремя параллельными мирами.

«Бумажный дом» (Испания) - криминальная драма о авантюристов, которые грабят королевский монетный двор и Банк Испании.

«Темное желание» (Мексика) - триллер о супружеской измене.

«Рагнарек» (Норвегия) - рассказывает о супергерое-подростка, который борется с изменением климата и загрязнением окружающей среды.

«Всегда ведьма» (Колумбия) - история о ведьме Кармен Егилус, действия происходят в 17 веке и в современности.

«Эпидемия» (Россия) - после падения Москвы от смертельного вируса группа выживших, отправляется на остров посреди Вонгозера в Карелии, спасаясь от инфекции.

«Семь смертных грехов: Гнев богов» (Япония) - аниме о сброшенную принцессу, которая ищет своих сторонников - группу воинов, называющих себя Семь смертных грехов.

«Хакан-защитник» (Турция) - о владельце магазина Хакана, который принимает на себя миссию охранять Стамбул от бессмертных из прошлого.

Ранее Netflix назвал самый популярный сериал 2020 года.

Ранее «Скотч» сообщал, что звезды украинских сериалов снялись в клипе скандальной российской группы.

В ролике «Ленинграда» замечены актеры из сериалов «Крепостная», «Черный ворон», «Поймать Кайдаша» и «Супер Копы».