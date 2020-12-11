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    Жизнь

    Netflix назвал самые популярные в США зарубежные сериалы

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    <p>В список попали сериалы из Германии, Испании, Турции, России и других стран</p> <div></div> - Netflix назвал самые популярные в США зарубежные сериалы

    В список попали сериалы из Германии, Испании, Турции, России и других стран

    «Варвары» стали самым популярным иностранным сериалом среди американцев в 2020 году

    Компания Netflix опубликовала список самых востребованных в США зарубежных сериалов.

    В список, составленный американской платформой, попали шоу из Германии, Испании, Турции, России и других стран.

    10 самых популярных зарубежных сериалов Netflix в США:

    «Варвары» (Германия) - историческая драма, рассказывающая о противостоянии германских племен и Древнего Рима.

    «Дождь» (Дания) - постапокалиптическая история о вирусе, который уничтожил почти все население скандинавских стран.

    «Тьма» (Германия) - научная фантастика о путешествиях во времени с пятью основными временными линиями и тремя параллельными мирами.

    «Бумажный дом» (Испания) - криминальная драма о авантюристов, которые грабят королевский монетный двор и Банк Испании.

    «Темное желание» (Мексика) - триллер о супружеской измене.

    «Рагнарек» (Норвегия) - рассказывает о супергерое-подростка, который борется с изменением климата и загрязнением окружающей среды.

    «Всегда ведьма» (Колумбия) - история о ведьме Кармен Егилус, действия происходят в 17 веке и в современности.

    «Эпидемия» (Россия) - после падения Москвы от смертельного вируса группа выживших, отправляется на остров посреди Вонгозера в Карелии, спасаясь от инфекции.

    «Семь смертных грехов: Гнев богов» (Япония) - аниме о сброшенную принцессу, которая ищет своих сторонников - группу воинов, называющих себя Семь смертных грехов.

    «Хакан-защитник» (Турция) - о владельце магазина Хакана, который принимает на себя миссию охранять Стамбул от бессмертных из прошлого.

    Ранее Netflix назвал самый популярный сериал 2020 года.

    Ранее «Скотч» сообщал, что звезды украинских сериалов снялись в клипе скандальной российской группы.

    В ролике «Ленинграда» замечены актеры из сериалов «Крепостная», «Черный ворон», «Поймать Кайдаша» и «Супер Копы».

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    Теги: кино
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