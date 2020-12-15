Невероятные трансформации людей, которые сумели победить «широкую кость» (фото)

«Раньше меня называли жирным, а вчера я получил предложение от модельного агентства»

Борьба со своим телом и сознанием — одна из самых сложных в жизни каждого человека. И эти 15 человек смело могут называть себя победителями: они взяли себя в руки и доказали, что нет ничего невозможного.

Мы собрали для вас поразительные преображения людей, похудевших на 30 и более килограмм.

«Я в течение многих лет просматривала фотографии похудевших людей, но никогда не думала, что однажды смогу поделиться своим результатом», «Я, черт возьми, это сделала!», «Мои одноклассники даже не узнают меня на улице», «Тот же парень, но другая я», «Я решила взять свою жизнь под контроль около трех лет назад. Лучшее решение», «Улыбаюсь на обеих фотографиях, но лишь на одной я по-настоящему счастлива. Минус 30 килограмм за полтора года», - комментируют фото пользователи сети, которые сумели похудеть.

Ранее «Скотч» сообщал, что 19-летнюю «Зомби Анджелины Джоли» из Ирана посадили на 10 лет.

Табар была задержана на основании постановления суда Тегерана, который занимается культурными преступлениями, а также социальной и моральной коррупцией. Сейчас иранские журналисты требуют свободы для девушки и даже просят саму Анджелину Джоли вмешаться и добиться справедливости.