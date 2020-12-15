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    Жизнь

    Невероятные трансформации людей, которые сумели победить «широкую кость» (фото)

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    <h2>&laquo;Тот&nbsp;же стул четыре года спустя. Секрет&nbsp;&mdash; дефицит калорий и&nbsp;низкое содержание&nbsp;углеводов&raquo;</h2> <div class="article__picture"></div> - Невероятные трансформации людей, которые сумели победить «широкую кость» (фото)

    «Тот же стул четыре года спустя. Секрет — дефицит калорий и низкое содержание углеводов»

    «Раньше меня называли жирным, а вчера я получил предложение от модельного агентства»

    Борьба со своим телом и сознанием — одна из самых сложных в жизни каждого человека. И эти 15 человек смело могут называть себя победителями: они взяли себя в руки и доказали, что нет ничего невозможного.

    Мы собрали для вас поразительные преображения людей, похудевших на 30 и более килограмм.

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    на весь екран згорнути
    «Минус 210 килограмм! Текущий вес — 135 кило»
    «Мам, смотри, я это сделала!»
    «Я идеальный пример того, что никогда не поздно изменить свою жизнь»
    «Раньше меня называли жирным, а вчера я получил предложение от модельного агентства»
    Невероятные трансформации людей, которые сумели победить «широкую кость» (фото)
    «Минус 50 кило! Я никогда не чувствовала себя более здоровой и счастливой»
    «Хочу поделиться с вами своим прогрессом»
    Невероятные трансформации людей, которые сумели победить «широкую кость» (фото)
    Невероятные трансформации людей, которые сумели победить «широкую кость» (фото)
    Невероятные трансформации людей, которые сумели победить «широкую кость» (фото)
    Невероятные трансформации людей, которые сумели победить «широкую кость» (фото)
    Невероятные трансформации людей, которые сумели победить «широкую кость» (фото)
    Невероятные трансформации людей, которые сумели победить «широкую кость» (фото)

    «Я в течение многих лет просматривала фотографии похудевших людей, но никогда не думала, что однажды смогу поделиться своим результатом», «Я, черт возьми, это сделала!», «Мои одноклассники даже не узнают меня на улице», «Тот же парень, но другая я», «Я решила взять свою жизнь под контроль около трех лет назад. Лучшее решение», «Улыбаюсь на обеих фотографиях, но лишь на одной я по-настоящему счастлива. Минус 30 килограмм за полтора года», - комментируют фото пользователи сети, которые сумели похудеть.

    Ранее «Скотч» сообщал, что 19-летнюю «Зомби Анджелины Джоли» из Ирана посадили на 10 лет.

    Табар была задержана на основании постановления суда Тегерана, который занимается культурными преступлениями, а также социальной и моральной коррупцией. Сейчас иранские журналисты требуют свободы для девушки и даже просят саму Анджелину Джоли вмешаться и добиться справедливости.

     Читайте также: К этим фото стоит приглядеться. Самое интересное кроется на заднем плане
    Теги: здоровый образ жизни здоровое питание здоровье
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