Объявлены номинанты на премию «Эмми-2020»



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Вручение наград состоится 20 сентября

Объявлены номинанты на 72-ю премию «Эмми». Полный список опубликован на сайте телевизионной академии.

В эфире претендентов на премию объявляли актрисы Лесли Джонс, Татьяна Маслани и Лаверна Кокс, а также актер Джош Гад. Все они участвовали в трансляции по видеосвязи.

Вручение премии американской телеакадемии состоится 20 сентября.

«Лучший драматический сериал»:

«Лучше звоните Солу»

«Корона»

«Рассказ служанки»

«Убивая Еву»

«Мандалорец»

«Озарк»

«Очень странные дела»

«Наследники»

«Лучший комедийный сериал»:

«Умерь свой энтузиазм»

«Мертв для меня»

«В лучшем мире»

«Белая ворона»

«Удивительная миссис Мейзел»

«Шиттс Крик»

«Чем мы заняты в тени»

«Метод Комински»

«Короткие сериалы»:

«И повсюду тлеют пожары»

«Миссис Америка»

«Невероятное»

«Неортодоксальная»

«Хранители»Ранее сообщалось, что 54-летний вице-премьер-министр Украины Алексей Резников женился на ведущей программы «Утро в большом городе» на телеканале ICTV Юлией Зорий.

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