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    Жизнь

    Объявлены номинанты на премию «Эмми-2020»

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    Объявлены номинанты на премию «Эмми-2020»

    Вручение наград состоится 20 сентября

    Объявлены номинанты на 72-ю премию «Эмми». Полный список опубликован на сайте телевизионной академии.

    В эфире претендентов на премию объявляли актрисы Лесли Джонс, Татьяна Маслани и Лаверна Кокс, а также актер Джош Гад. Все они участвовали в трансляции по видеосвязи.

    Вручение премии американской телеакадемии состоится 20 сентября.

     «Лучший драматический сериал»:

    «Лучше звоните Солу»

    «Корона»

    «Рассказ служанки»

    «Убивая Еву»

    «Мандалорец»

    «Озарк»

    «Очень странные дела»

    «Наследники»

    «Лучший комедийный сериал»:

    «Умерь свой энтузиазм»

    «Мертв для меня»

    «В лучшем мире»

    «Белая ворона»

    «Удивительная миссис Мейзел»

    «Шиттс Крик»

    «Чем мы заняты в тени»

    «Метод Комински»

    «Короткие сериалы»:

    «И повсюду тлеют пожары»

    «Миссис Америка»

    «Невероятное»

    «Неортодоксальная»

    «Хранители»Ранее сообщалось, что 54-летний вице-премьер-министр Украины Алексей Резников женился на ведущей программы «Утро в большом городе» на телеканале ICTV Юлией Зорий.

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