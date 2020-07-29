Объявлены номинанты на премию «Эмми-2020»
Вручение наград состоится 20 сентября
Объявлены номинанты на 72-ю премию «Эмми». Полный список опубликован на сайте телевизионной академии.
В эфире претендентов на премию объявляли актрисы Лесли Джонс, Татьяна Маслани и Лаверна Кокс, а также актер Джош Гад. Все они участвовали в трансляции по видеосвязи.
Вручение премии американской телеакадемии состоится 20 сентября.
«Лучший драматический сериал»:
«Лучше звоните Солу»
«Корона»
«Рассказ служанки»
«Убивая Еву»
«Мандалорец»
«Озарк»
«Очень странные дела»
«Наследники»
«Лучший комедийный сериал»:
«Умерь свой энтузиазм»
«Мертв для меня»
«В лучшем мире»
«Белая ворона»
«Удивительная миссис Мейзел»
«Шиттс Крик»
«Чем мы заняты в тени»
«Метод Комински»
«Короткие сериалы»:
«И повсюду тлеют пожары»
«Миссис Америка»
«Невероятное»
«Неортодоксальная»
«Хранители»Ранее сообщалось, что 54-летний вице-премьер-министр Украины Алексей Резников женился на ведущей программы «Утро в большом городе» на телеканале ICTV Юлией Зорий.