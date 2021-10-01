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    Однажды я стану мэром. Кличко спел на концерте украинской группы (видео)

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    Виталий Кличко&nbsp;на концерте популярной группы &laquo;Karta Svitu&raquo; - Однажды я стану мэром. Кличко спел на концерте украинской группы (видео)
    Виталий Кличко на концерте популярной группы «Karta Svitu»
    instagram.com/vitaliyklitschko/

    Видео активно комментируют подписчики мэра

    Вечером 30 сентября мэр Киева Виталий Кличко спел на концерте популярной группы «Karta Svitu». Видео выступления появилось на официальных аккаунтах мэра в соцсетях.

    Посреди песни «Однажды я стану мэром» Виталий поднялся на сцену к Ивану. Он спел лишь несколько строк. Сначала кажется, что мужчина просто забыл слова, но, возможно, это была часть перформанса.

    Марунич поддержал Виталия и они вместе продолжили петь.

    Такой пост активно комментируют подписчики мэра.

    Ранее «Скотч» сообщал, что «мама» Верки Сердючки впервые показала мужчину, которого обожает.

    Звезда поразила фанатов сменой имиджа. Знаменитость редко выкладывает фотографии не в образе мамы Андрея Данилко, поэтому подписчики завалили ее комплиментами.

    Однако, больше всего фанов заинтересовал парень, который сделал селфи и неоднозначная подпись под ним. За сходство с артисткой его назвали сыном, которого она до этого не показывала. Некоторые даже приписали паре романтическую связь.

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    Теги: знаменитости Виталий Кличко шоу-бизнес
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    Однажды я стану мэром. Кличко спел на концерте украинской группы (видео)