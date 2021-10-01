Однажды я стану мэром. Кличко спел на концерте украинской группы (видео)
Видео активно комментируют подписчики мэра
Вечером 30 сентября мэр Киева Виталий Кличко спел на концерте популярной группы «Karta Svitu». Видео выступления появилось на официальных аккаунтах мэра в соцсетях.
Посреди песни «Однажды я стану мэром» Виталий поднялся на сцену к Ивану. Он спел лишь несколько строк. Сначала кажется, что мужчина просто забыл слова, но, возможно, это была часть перформанса.
Марунич поддержал Виталия и они вместе продолжили петь.
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Такой пост активно комментируют подписчики мэра.
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